Vídeoreceta de la semana: Mejillones a la sidra

Igual eres de los que se la beben bien fresquita, vale. Una opción. Pero en casa se me acumulan las sidras gasificadas que te vienen en “el lote” de Navidad. Y, como en un par de meses se viene otro, mejor vamos haciendo hueco en la alacena.

Ingredientes:

1 kg de mejillones

Un vaso de sidra

Una cebolla

Tres dientes de ajo

Una hoja de laurel

Una rama de tomillo fresco

300 gr. de tomate maduro

2 cucharaditas de azúcar moreno

Sal marina

Pimienta negra molida

Aceite de oliva

Mantequilla

Elaboración: