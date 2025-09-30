De EE.UU a Tenerife: así son las `crumbl cookies´ virales que triunfan en La Laguna
El creador de contenido conocido como @eldisfrutoncanario ha descubierto en su redes sociales la pastelería canaria donde se venden las famosas `crumbl cookies´ y otros dulces virales
Las redes sociales se han convertido en las plataformas más utilizadas para dar a conocer productos de todo el mundo. Artículos desconocidos en partes del mundo se viralizan en cuestión de hora y despiertan la curiosidad de millones de usuarios. Este es el caso de las `crumbl cookies´, unas galletas de origen estadounidense que arrasan en Tiktok y que han llegado a Canarias generando una gran expectación.
¿Qué son las `crumbl cookies´?
Se trata de unas galletas artesanales de gran tamaño, aproximadamente como la palma de la mano, conocidas por su textura, suaves por dentro y crujientes por fuera. Su gran atractivo se encuentra en la variedad de sabores y en su capacidad de innovación, ya que cada semana lanzan cinco nuevos sabores, lo que genera un constante interés entre los consumidores. .
Historia
Estas populares galletas nacieron en 2017 en el estado de Utah, Estados Unidos, gracias a la visión y esfuerzo de los primos Jason McGowan y Sawyer. Su objetivo inicial era crear la galleta de chocolate y tras conseguirlo, decidieron fundar su propia empresa. Lo que comenzó como un sueño se ha convertido en una franquicia que cuenta con más de 900 establecimientos repartidos por estado Unidos.
Las redes sociales han sido clave en su expansión, ya que numerosos creadores de contenido se han desplazado hasta una de su tienda para reaccionar a sus sobres y textura.
`Crumbl cookies´ de La Laguna
Las combinaciones de sabores están pensadas para los más golosos y disfrutones de la isla. Estas galletas se elaboran con algunos de los ingredientes más populares del momento, Lotus, pistacho o Kinder Bueno, y recrean el estilo de las famosas `crumbl cookies´ estadounidenses.
Por un precio aproximado de 4 euros, es posible disfrutar de las galletas más virales del momento en Pastelería Gaumet, ubicada en la isla de Tenerife.
Esta pastelería artesanal se encuentra en la calle Alfredo Torres Edwards 6, San Cristóbal de La Laguna, y se ha convertido en un punto de referencia para los amantes de los dulces innovadores en Canarias.
Cómo hacerlas en casa
Ingredientes
- 220 gr de mantequilla
- 30 gramos de azúcar
- 120 gramos de huevo
- 500 gramos de harina floja
- 5 gramos de impulsor
- 5 gramos de bicarbonato
- 4 gramos de sal
- 116 gramos de topping
Elaboración
- En un bol, mezclar la mantequilla con el azúcar y posteriormente se añade un huevo.
- Una vez esté mezclado, se añaden los sólidos (harina, bicarbonato, impulsor y sal).
- Se extrae la mezcla del bol y se amasa hasta obtener la textura deseada.
- Se corta la masa en cuatro (300 gramos)
- Cuando las mitades sean exactas, se rellena con sabores al gusto.
- A continuación, se separan las mitades rellenas en 100 gramos.
- Se colocan sobre una bandeja de horno y se meten a cocer durante 10 minutos a 180 grados.
- Cuando estén hechas, se decoran al gusto
