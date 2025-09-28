Un menú del pasado de las Islas

Echando mano del trabajo que Yanet Acosta reúne en ‘recetascanarias.org’, proponemos entrante, bebida, un plato de cuchara y otro segundo más postre para ‘viajar’ a la gastronomía típica canaria del siglo XIX y principios del XX.

Croquetas de papa

«Se guisa una poca de leche con un casco de cebolla y una mata de perejil. Se dejarán papas a proporción de que mezclándose con la leche se espese como una crema. Se le pondrá una poca de nuez moscada rallada por encima y hecho esto se vuelve al fuego. Se le da un hervor y se deja enfriar. Se hace la croqueta que se envolverá en pan rallado. Se untará con huevos batidos y vuelve a cubrirse con pan. Póngase a freír después de todo esto con mucha manteca de puerco».

Recetario de Archivo de Lorenzo Cáceres / La Provincia

Recetario de Archivo de Lorenzo Cáceres

Siglo XIX

«Transmitida por las mujeres de la familia Monteverde, las recetas y recetarios –en la imagen d ela derecha, índice de uno de ellos– se vinculan a la familia Lorenzo-Cáceres a través de la condesa de Siete Fuentes», explica el sitio web recetascanarias.org del proyecto de Yanet Acosta bautizado Recetarios domésticos históricos de Canarias.

«La letra limpia y cuidada de los dos recetarios que albergan el fondo Lorenzo Cáceres revela un proceso de pasar a limpio con esmero las recetas aunque al menos por 6 manos distintas. En el primer cuaderno podemos encontrar 87 recetas dulces (algunas numeradas) en las que las almendras y el azúcar se llevan el mayor protagonismo como ingredientes y en el que destacan las recetas de jaleas y de clásicos como el flan o el tocino de cielo», describe Acosta. «Este último es precisamente el postre que más festejaba Mercedes Mascareño, la ex-esposa de Andrés de Lorenzo Cáceres, cuando se servía en la casa familiar».

«Recuerda Mercedes que las cocineras que estuvieron al mando en los últimos tiempos fueron dos mujeres de Icod de los Vinos llamadas Dorotea y Lola y que la autoría de esos dos recetarios manuscritos que datan del siglo XIX y principios del XX debe ser la de las mujeres de la familia Monteverde», asegura. «En el segundo recetario, titulado Repostería, y con un índice en sus primeras páginas, se reconocen platos emblemáticos de la repostería tradicional canaria como el dulce de pantana, el bienmesabe y los huevos mole, cuyo prestigio se presiente incluso a través de la caligrafía que se vuelve más ceremoniosa pese a ser de la misma persona». «En estas recetas dulces se incluye al fin el chocolate entre los ingredientes de un pastel y se encuentran los plátanos como ingrediente por primera vez».

Mistela / La Provincia

Mistela

«Para tres cuartillos de aguardiente se necesitan dos cuartos de canela, cuatro cuartos de clavo y un cuarto de matalauva escaso y una poca de cáscara de naranja. Todo esto se pone en infusión en una cuarta de dicho aguardiente por el paso de ocho días. Para dar color dos cuartos de azúcar moreno puestos a quemar en un ganiguito de candelaria que no haya sido estrenado. Para dicha cantidad de aguardiente se necesita cuarto y medio de agua y dos libras de azúcar».

Recetario de Gregoria Rixo Siglo XIX / La Provincia

Recetario de Gregoria Rixo

Siglo XIX

«El historiador y documentalista José Agustín Álvarez Rixo (1796-1883) dedica una parte considerable de su tiempo a la creación y a la recogida de materiales diversos que no solo se centraron en la historia, la economía, la educación, la sanidad, la lingüística o la literatura, sino también las recetas de cocina», describe Yanet Acosta.

«El fondo documental de este polígrafo portuense —que custodia la Universidad de La Laguna desde 2014— incluye 58 recetas sueltas manuscritas a varias manos. Hasta 9 tipos de letra han detectado las investigadoras Carmen Gómez-Pablos Calvo y África González Gómez. Según su estudio, varias recetas como las de escabeche de nuez verde, escabeche de pepinos, judías verdes y chayotas, están escritas por la madre del polígrafo, Gregoria Rixo –en la imagen–», explican en recetascanarias.org

«También de su mano está escrita la receta de ginestada, una salsa o manjar que data del medievo y que ya fue incluida en el libro de cocina de Robert de Nola del siglo XVI. Sorprende encontrar recetas tituladas directamente en inglés como Boiled plum pudding, cuya elaboración está escrita en español, y A potatoe pudding, escrita en inglés y a las que siguen otras versiones de pudín como el de millo. En estas apuntaciones se revela la influencia inglesa en la Isla. En otras recetas», prosigue Yanet Acosta, «también se puede constatar la influencia portuguesa a través de vocablos escritos en esta lengua como xicara y recetas cuya denominación nos llevan a Madeira, como el Dulce de membrillo conforme lo usan en la Isla de la Madera».

«Entre las elaboraciones culinarias resaltan también las del compuesto de bubangos, tortilla de garbanzos, bizcochadas de la reina y mistela. Entre las notas —salpicadas en ocasiones de cuentas, precios y listas de productos— hay consejos como el modo de limpiar manchas o el modo de teñir encajes, además de remedios para aliviar dolencias como el dolor de muelas y muchas de las recetas son más definiciones que instrucciones de elaboración».

Sopa argelina / La Provincia

Sopa argelina

«Se pone agua o leche que se crea necesaria para medio litro de arroz y cuando hierva échese media libra de arroz y cuando esté poner echa (sic) como una ... echa media libra de aúcar, un poco de sal y claras de huevo; se procura dar vueltas continuamente. y después se le mezcla con caldo, hasta que cueza sin mucho fuego».

Recetario de Felisa Negrín González Principios del siglo XX / La Provincia

Recetario de Felisa Negrín González

Principios del siglo XX

«Una vieja libreta en cuya primera página aparece la fecha de 1 de marzo de 1902 y la pertenencia a Felisa Negrín González –en la foto– y que está custodiada por el Archivo Histórico Municipal de Teguise en Lanzarote nos abre la puerta de la historia de la población canaria y su conexión con otros territorios de ultramar como Cuba», se detalla en el sitio web recetascanarias.org. «Entre sus 216 recetas encontramos Huevos guisados a la Habanera, Huevos a la Cubana y Tortilla Cubana, además de recetas como los chícharos con tocino, así como varios platos de guayabas (fruta tradicional tanto en Canarias como en Cuba) y que escribe así: Conserva de guayabos; Pepitoria de guayabo y Cascos de guayabo. Sin embargo», prosigue explicando Yanet Acosta, impulsora del proyecto Recatarios domésticos históricos de Canarias, «en su legado destacamos recetas que han conformado el patrimonio cultural de la isla de Lanzarote y muchos de ellos también del resto de las islas como el cabrito asado, albacora en salpicón, gueldes fritos, tollos en salsa, escaldón de gofio, compuesto de pulpo, de cabrillas, caballas y de sardinas, y potajes de coles, verduras, berros, acelgas e incluso de rábanos y de castañas».

«Sorprende ver una receta tan propiamente canaria en esta libreta de leche con gofio —habitualmente los platos básicos de la cocina canaria no se solían dejar por escrito—, así como algunas variaciones del escaldón de gofio. En este recetario tenemos también referencia de la ya desaparecida sopa ingenio». Asimismo, en los legajos figuran «la ropa vieja -hecha con lo que queda del puchero-, el bienmesabe, los huevos moles y mellados, bacalao con papas a lo canario son otras recetas que forman parte de la aculturación canaria. Según explica la archivera de Teguise, María Dolores Rodríguez (Maruchi), la autora de este recetario es la esposa de Ruperto González Hernández, quien fue alcalde de Arrecife, y madre del ingeniero Ruperto González Negrín. De hecho, en las primeras páginas del cuadernillo vemos la firma en dos ocasiones de Ruperto, probablemente un juego de escritura de su hijo», describe Acosta.

Albóndigas de carne / La Provincia

Albóndigas de carne

«Después de bien picada la carne se le mezcla migajón de pan esponjado con leche, batata guisada (...) peregil, sal, y especies, y dos o tres yemas de huevo, todo se mezcla, y se hacen las albóndigas rebozándolas de miga de pan para freírla, se puede servir con una salsa picante o de tomate».

Recetario de Pino González-Corvo Siglo XIX / La Provincia

Recetario de Pino González-Corvo

Siglo XIX

«Pino González-Corvo de la Quintana –a la derecha de la imagen–, abuela del historiador grancanario José Miguel Alzola González, fue la autora de cinco recetarios que se conservan en el Museo Canario, entre ellos, Libro de cocina de Doña Pino y Repostería. Además de estos dos», cuenta Yanet Acosta, «el museo Canario cuenta también con Libro de Cocina. Cocina española, francesa e italiana; Repostería. Libro de cocina y un cuaderno titulado Cocina».

«La familia González-Corvo llegó a Canarias procedente de las Azores atraída por los beneficios de la caña de azúcar y se instalaron como tantos otro portugueses en el siglo XVI en las islas. En este caso, en Gran Canaria», rememora la impulsora de este proyecto.

«Pino, la autora de los recetarios incluidos en recetascanarias.org era hermana de Chano Corvo —ambos hijos de Enoch Corvo y Rafaela de la Quintana (propietaria de La tienda de la Peregrina)— y se casó con Agustín Alzola. La tradición culinaria y especialmente repostera tenía a grandes representantes en la familia, como Raquel y Josefa, tiastras de Pino, que fueron monjas de Santa Clara, en el desaparecido convento de San Bernardino de Sena del barrio de Triana y que al ser exclaustradas con la desamortización de 1840 se dedicaron a la elaboración de dulces, aprovechando todo el saber culinario adquirido en el convento».

«En los dos cuadernos que incluimos en este repositorio y en el que se pueden identificar diversas grafías, las influencias son de gran diversidad, pero sobre todo proceden de la cocina francesa e inglesa»,dice para añadir que, «sin embargo, son muchas las recetas de arraigo canario entre sus páginas. Entre ellas son muy destacables las versiones de truchas tanto dulces como saladas de garbanzos, batata o carne. Los huevos chumbos, el bienmesabe y los huevos mole ocupan lugar especial, junto a otros platos como la sopa de lapas y burgados y la sopa ingenio».

Panitos de huevo / La Provincia

«Se baten 12 claras de huevo a punto de nieve, se le añade 1/2 onza de azúcar, luego las yemas; en un lebrillo se deslíe la levadura con 3/4 de leche tibia en la que se ha hervido limón, canela en polvo, nuez moscada y matalahúva. Se meten dentro los huevos y se amasa con 3 kilos de harina y todas las natas que se le quieran poner».

Recetario de Dolores Martín de Rolo 7 de mayo de 1880 - 5 de mayo de 1954 / La Provincia

Recetario de Dolores Martín de Rolo

7 de mayo de 1880 - 5 de mayo de 1954

«El recetario de Dolores Martin de 1912 inaugura un legado culinario en Garachico», recoge el sitio web recetascanarias.org del proyecto de Yanet Acosta bautizado Recetarios domésticos históricos de Canarias.

«Su caligrafía tan cuidada revela según Olimpia [Olimpia Páez Rolo, nieta de Dolores Machín –en la foto–] sus estudios en un colegio de la capital de Tenerife de mucha fama como fue La Asunción y sus recetas revelan la casa ajetreada que dirigió en el pueblo de Garachico, en la que sus platos denotan influencias sobre todo inglesas y francesas, también alguna italiana, así como el arraigo de las elaboraciones peninsulares».

«La primera receta que inaugura el cuadernillo fechado en el año 1912 la dedica a la sopa de huevos y continúa con una de carne rellena. Al potaje de garbanzos, conocido como el potaje de vigilia, se suman otras instrucciones dulces de origen inglés como los cakes que en Canarias se conocen como queques», continúa explicando Yanet.

«Los queques Virginia se miden en libras y se elaboran con mantequilla y nata, productos de mucho valor en la Isla. A este recetario de Dolores Martín Rodríguez (7 de mayo de 1880 – 5 de mayo de 1954) se suman las elaboraciones de su hija, Olimpia Rolo Martín (14 de agosto de 1914-4 de octubre de 2003), a su vez madre de Olimpia, nuestra fuente para este artículo», describe Acosta.

«Ella la recuerda en una mesa alargada en la cocina haciendo de todo. En su memoria de infancia sus rosquetes grandes para sopetear en chocolate perduran hasta hoy. Olimpia dice que su secreto era añadir Licor 43 a la masa», concluye.