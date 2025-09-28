El arte del fuego en Tenerife: los asadores que elevan la experiencia de la carne

El ritual de asar carne al fuego tiene siglos de historia y, aunque hunde sus raíces en culturas de todo el mundo, en Canarias ha encontrado un escenario ideal para reinventarse. Las brasas evocan el origen de la cocina, ese momento en que el ser humano dominó el fuego y lo convirtió en herramienta de sabor, encuentro y celebración. Hoy, los asadores rinden homenaje a esa tradición con una gastronomía que combina técnica, producto y memoria. En esta ocasión, nos centraremos en restaurantes ubicados en Tenerife, con una mención especial a un espacio en Lanzarote. Se trata de establecimientos que destacan tanto en el Archipiélago como a nivel nacional e internacional, convirtiéndose en un destino obligatorio para los amantes de la carne de calidad.

Los templos de la carne en Tenerife

Char Fuego y Brasas en Costa Adeje

Carne en Char. / Eduardo Gorostiza

Situado en el corazón del Hotel Baobab Suites de Costa Adeje, Char es un referente de la carne que ha situado a Canarias en el mapa mundial de los grandes asadores. Reconocido en la lista World’s 101 Best Steak Restaurants y distinguido con un Sol de la Guía Repsol, este restaurante está dirigido por el chef Babacar Fall, cuya cocina combina la tradición del fuego con la precisión de las maduraciones, los cortes más selectos y el producto local. Su chuletón de vaca vieja o el wagyu a la brasa reflejan la excelencia en cada elaboración, todo acompañado de una bodega que combina con acierto vinos nacionales e internacionales.

The Bank Steakhouse en Las Américas

Carne en The Bank. / Eduardo Gorostiza

En el elegante Hotel Villa Cortés en Costa Adeje, The Bank propone una experiencia de asador con sello personal, inspirada en los steakhouses de la Costa Este de Estados Unidos. Su carta combina carnes preparadas con precisión y mariscos frescos, en un espacio donde la atmósfera juega un papel importante. Entre sus atractivos destaca The Bullion, el bar de cócteles del restaurante: un guiño a la estética “Old Money”, donde el whisky y los combinados clásicos marcan el ritmo de la velada. The Bank se ha diferenciado en la isla por su manera de unir cocina y coctelería en un mismo concepto.

Asador Goxoa en Las Américas

Asador Goxoa. / E.D.

Ubicado en Playa de Las Américas, Asador Goxoa, recomendado por la Guía Repsol y la Guía Michelin, combina pasión y un profundo respeto por la materia prima. Liderado por Aitor Martín y el maestro asador Fito Sacramento, ofrece una cocina abierta donde las brasas se convierten en protagonistas. Lo que distingue a este restaurante es su apuesta por la frescura: el género del día dicta la carta, adaptándose a lo que ofrece el mercado y el mar. Además de cortes selectos, su propuesta se enriquece con pescados y mariscos cocinados a la brasa, acompañados de un trato amable y una bodega a la altura.

Bonfire en Costa Adeje

Carne en Bonfire. / E.D.

En el interior del Hotel Royal Hideaway Corales Villas, Bonfire rinde homenaje a las técnicas ancestrales del fuego bajo la dirección del chef tinerfeño Alejandro Garrido. Formado en las cocinas de Martín Berasategui y curtido en el País Vasco, Garrido trae a Tenerife la maestría de los grandes asadores vascos, adaptada a un entorno privilegiado frente al Atlántico. Su cocina abierta permite contemplar el ritual de la brasa y el culto a la pureza del producto. Carnes y pescados se sirven en un ambiente que fusiona tradición y modernidad, ofreciendo un viaje gastronómico único.

The Roots en La Esperanza

Asado en The Roots. / Eduardo Gorostiza

Ubicado en el municipio de El Rosario, The Roots ofrece un pedazo de Argentina con un acento canario inconfundible. Su gran seña de identidad es el asado a la cruz de los domingos, aunque cualquier día es ideal para probar cortes de cerdo, cordero y ternera, además de sus reconocidas empanadas, los chorizos criollos o el clásico provolone. El local, con cabañas exteriores que resguardan del frío de la zona, invita a disfrutar del calor del fuego en un ambiente acogedor. Tras la parrilla está Sergio González, maestro del asado, mientras que en la sala Roberto Poleo se encarga de una bodega bien surtida y de un servicio cercano. La experiencia se completa con su apuesta por la cerveza artesanal.

Brunelli’s Steakhouse en el Puerto de La Cruz

Carne en Brunelli's. / Eduardo Gorostiza

Considerado un clásico del norte de Tenerife, Brunelli’s, recomendado por la Guía Michelin, es un asador donde cada elaboración se disfruta. Su horno Southbend, que alcanza los 800 °C, carameliza los cortes en segundos, logrando que queden dorados por fuera y jugosos por dentro. Todas las carnes se maduran en el propio restaurante y entre sus especialidades se encuentran el steak tartar y piezas como el Tomahawk o el chuletón Simmental alemán. La sala acristalada permite admirar el Atlántico mientras el servicio atento y la bodega cuidadosamente seleccionada redondean la visita.

Un salto a Lanzarote

Santa Leña

Asador Santa Leña. / E.D.

En Lanzarote, el fuego tiene un acento volcánico en Santa Leña. Este asador ha sabido reinterpretar la parrilla con una propuesta que combina técnica, pasión y materia prima local. Ubicado en Arrecife, ofrece piezas seleccionadas cocinadas a la brasa y platos que evocan los sabores tradicionales de la isla. El ambiente moderno y cuidado hace que cada visita sea un encuentro entre tradición y creatividad. Santa Leña se ha posicionado como un referente en la isla conejera y como parada obligatoria para los amantes de las carnes.

El auge de los asadores en Canarias refleja una tendencia global: el regreso a lo esencial, al fuego como origen y a la carne como símbolo. En las islas, este fenómeno adquiere un carácter singular, marcado por la riqueza de los ingredientes locales, la creatividad de sus chefs y la influencia de culturas diversas. De Tenerife a Lanzarote, estos siete restaurantes demuestran que la brasa continúa siendo fuente de innovación.