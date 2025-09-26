Cocinar para cuatro
Vídeoreceta de la semana: Pastel de arroz y carne molida
Hoy cocina tradicional (¡como más o menos siempre!) con una propuesta ideal para quienes buscan un plato completo, nutritivo y delicioso
Además de un punto original y de esos que a los niños les entran por los ojos. Le añadimos queso tanto en el interior como en la capa superior para gratinarlo. ¡Así que a disfrutarlo!
Ingredientes:
- 500 gr. de carne molida (cerdo y ternera, por ejemplo)
- 200 gr. de arroz
- 1/2 l. de agua o caldo de pollo
- 4 dientes de ajo
- 2 zanahorias
- 2 puerros
- 1 cebolla grande
- Una hoja de laurel
- Dos cucharadas de tomate frito
- 150 ml. de vino tinto
- Sal marina
- Pimienta negra molida
- Aceite de oliva
- Queso rallado
Elaboración:
- Dividimos la verdura en dos y hacemos dos sofritos. Con su sal y a fuego medio/bajo.
- En uno de ellos, cuando está ya blando, agregamos la carne y salpimentamos
- Vamos integrando la carne al tiempo que aplastamos delicadamente para separarla y, cuando lo tengamos, subimos el fuego a tope y vertemos el vino
- Una vez que evapore el alcohol y ya no nos huela a vino, echamos el tomate y lo integramos.
- Dejamos hacer hasta que esté y reservamos caliente
- Al otro sofrito, una vez hecho, le añadimos el arroz y mezclamos un par de minutos
- Luego vertemos el agua y una pastilla de caldo (o caldo directamente), lo acomodamos y dejamos hacer el tiempo que lleve el arroz
- Hecho el arroz, montamos el pastel: en una fuente apta para horno ponemos una base de arroz, lo cubrimos de queso rallado
- Luego, una capa de carne, otra capa de arroz, más queso rallado y a gratinar al horno
