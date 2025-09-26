Vídeoreceta de la semana: Pastel de arroz y carne molida

Además de un punto original y de esos que a los niños les entran por los ojos. Le añadimos queso tanto en el interior como en la capa superior para gratinarlo. ¡Así que a disfrutarlo!

Ingredientes:

500 gr. de carne molida (cerdo y ternera, por ejemplo)

200 gr. de arroz

1/2 l. de agua o caldo de pollo

4 dientes de ajo

2 zanahorias

2 puerros

1 cebolla grande

Una hoja de laurel

Dos cucharadas de tomate frito

150 ml. de vino tinto

Sal marina

Pimienta negra molida

Aceite de oliva

Queso rallado

Elaboración: