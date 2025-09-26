Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cocinar para cuatro

Vídeoreceta de la semana: Pastel de arroz y carne molida

Hoy cocina tradicional (¡como más o menos siempre!) con una propuesta ideal para quienes buscan un plato completo, nutritivo y delicioso

Pastel de arroz y carne molida.

Pastel de arroz y carne molida. / Jaime Puig

Jaime Puig

Jaime Puig

Santa Cruz de Tenerife

Además de un punto original y de esos que a los niños les entran por los ojos. Le añadimos queso tanto en el interior como en la capa superior para gratinarlo. ¡Así que a disfrutarlo! 

Ingredientes:

  • 500 gr. de carne molida (cerdo y ternera, por ejemplo) 
  • 200 gr. de arroz 
  • 1/2 l. de agua o caldo de pollo 
  • 4 dientes de ajo 
  • 2 zanahorias 
  • 2 puerros 
  • 1 cebolla grande 
  • Una hoja de laurel 
  • Dos cucharadas de tomate frito 
  • 150 ml. de vino tinto 
  • Sal marina 
  • Pimienta negra molida 
  • Aceite de oliva 
  • Queso rallado

Elaboración:

  1. Dividimos la verdura en dos y hacemos dos sofritos. Con su sal y a fuego medio/bajo. 
  2. En uno de ellos, cuando está ya blando, agregamos la carne y salpimentamos
  3. Vamos integrando la carne al tiempo que aplastamos delicadamente para separarla y, cuando lo tengamos, subimos el fuego a tope y vertemos el vino
  4. Una vez que evapore el alcohol y ya no nos huela a vino, echamos el tomate y lo integramos. 
  5. Dejamos hacer hasta que esté y reservamos caliente
  6. Al otro sofrito, una vez hecho, le añadimos el arroz y mezclamos un par de minutos
  7. Luego vertemos el agua y una pastilla de caldo (o caldo directamente), lo acomodamos y dejamos hacer el tiempo que lleve el arroz
  8. Hecho el arroz, montamos el pastel: en una fuente apta para horno ponemos una base de arroz, lo cubrimos de queso rallado
  9. Luego, una capa de carne, otra capa de arroz, más queso rallado y a gratinar al horno

