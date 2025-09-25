De Tenerife a Francia: así es la quesería canaria que ha conquistado el certamen internacional de quesos

La gastronomía es un mundo muy amplio en el que cada día se busca la originalidad y la esencia que cada uno pone a sus creaciones. Los quesos son uno de los alimentos más consumidos gracias a su versatilidad. Canarias es una de las principales productoras de quesos elaborados con leche de cabra y la comunidad autónoma que más queso consume per cápita al año.

Fromage Mondial de Francia es un evento internacional en el que se dan cita los mejores quesos del mundo en diferentes categorías junto a profesionales del sector. El certamen reconoce la innovación, calidad y tradición de la producción quesera, premiando las elaboraciones más destacadas.

Premios

La Quesería Montesdeoca, ubicada en Tijoco Bajo (Adeje) acaba de sumar tres nuevos galardones en el Fromage Mondial de Francia, un reconocimiento a su compromiso con la calidad y sostenibilidad, y la grandeza de la ganadería local.

No es la primera vez que sus productos son reconocidos. La quesería acumula más de 60 distinciones, de las cuales 41 son internacionales. Entre ella figura un galardón en los World Championship Cheese Contest 2018, seis en los International Cheese Awards, diez en los Global Cheese Awards y 24 en los World Cheese Awards, donde participa desde 2010.

En el ámbito nacional, el Salón de Gourmets 2017 distinguió su queso semicurado como el tercer mejor queso ahumado de España. A esto se suman 21 premios insulares y tres distinciones empresariales.

De generación en generación

Fundada en 1984, Quesería Montesdeoca ha pasado por tres generaciones que han sabido mantener vivas las costumbres y tradiciones familiares, logrando consolidarse como un referente dentro y fuera del archipiélago.

Esta quesería basa su éxito en tres pilares fundamentales como son la elaboración de leche caprina, su transformación en queso artesanal o derivados y la comercialización de sus productos, que conservan la textura, aroma y sabor propios de la tradición.

Orgullo adejero

El alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, felicitó a la familia Montesdeoca en sus redes sociales: "Orgullo adejero. La familia Montesdeoca referente de nuetsrso productos lácteos, lo ha vuelto a lograr con tres galardones en el prestigioso Fromage Mondial de Francia. Un reconocimiento a generaciones de trabajo, tradición e innovación desde su finca en Tijoco. Felicidades por seguir llevando el nombre de Adeje y de Canarias tan alto"

Los tres premios conseguidos por la quesería tinerfeña en el Mondial du Fromage / Mondial du Fromage

Este nuevo éxito consagra a la familia Montesdeoca como uno de los grandes referentes de la gastronomia canaria e internacional.