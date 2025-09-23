Este es el restaurante de Tenerife que participará en la III edición del Festival de la Tapa Peruana
Cinco ciudades españolas acogen desde hoy la tercera edición del festival gastronómico
El inicio del otoño trae consigo una cita gastronómica única: III edición del Festival de la Tapa Peruana. El objetivo es trasladar los sabores típicos de Perú a diferentes ciudades del mundo y dar a conocer su riqueza gastronómica.
El evento, organizado por la Embajada de Perú en España, fue inaugurado ayer por el embajador Luis Ibérico Núñez, quien dio el pistoletazo de salida a un proyecto que reúne a restaurantes de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla y Tenerife.
Fechas y menú
El festival se celebra del 23 de septiembre al 5 de octubre en las cinco ciudades participantes. El menú consta de una tapa de ceviche, una tapa regional y una copa de Pisco Sour por 12 euros, con el objetivo de destacar la calidad del producto autóctono y su diversidad.
Platos típicos de Perú
La gastronomía peruana se identifica con la costa, la sierra y la selva, estas tres partes de Perú ofrecen los platos más emblemáticos del país, fusionados en este caso con el concepto de tapas españolas:
- Ceviche: es uno de los paltos más populares y considerado patrimonio cultural de la nación. Elaborado con pescado crudo marinado en jugo de lima, cebolla, ají y especias, se prepara de diferentes maneras en el país.
- Pachamanca: plato típico de la sierra peruana, consiste en cocinar carnes y otros alimentos bajo un horno de piedras calientes, a modo de ofrenda, especialmente en fiestas y celebraciones.
- Juane: originario de Moyobamba y característico de la sierra peruana. Se elabora con la combinación de guiso de gallina, arroz, huevo y especias, envuelto en hojas de bijao y cocinado al vapor. Es el plato tradicional de la Fiesta de San Juan y su forma redonda simboliza la cabeza de San Juan Bautista.
Restaurante tinerfeño
Tenerife participa en el festival a través del restaurante `Aroma y Sabor´, ubicado en la Calle Extremadura 10 de Costa Adeje. El evento cuenta con un total de 19 restaurantes, de los cuales diez están en Madrid, la ciudad con mayor representación.
