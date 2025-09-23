Este es el restaurante de Tenerife que participará en la III edición del Festival de la Tapa Peruana

El inicio del otoño trae consigo una cita gastronómica única: III edición del Festival de la Tapa Peruana. El objetivo es trasladar los sabores típicos de Perú a diferentes ciudades del mundo y dar a conocer su riqueza gastronómica.

El evento, organizado por la Embajada de Perú en España, fue inaugurado ayer por el embajador Luis Ibérico Núñez, quien dio el pistoletazo de salida a un proyecto que reúne a restaurantes de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla y Tenerife.

Fechas y menú

El festival se celebra del 23 de septiembre al 5 de octubre en las cinco ciudades participantes. El menú consta de una tapa de ceviche, una tapa regional y una copa de Pisco Sour por 12 euros, con el objetivo de destacar la calidad del producto autóctono y su diversidad.

Platos típicos de Perú

La gastronomía peruana se identifica con la costa, la sierra y la selva, estas tres partes de Perú ofrecen los platos más emblemáticos del país, fusionados en este caso con el concepto de tapas españolas:

Ceviche: es uno de los paltos más populares y considerado patrimonio cultural de la nación . Elaborado con pescado crudo marinado en jugo de lima, cebolla, ají y especias, se prepara de diferentes maneras en el país.

es uno de los paltos más populares y considerado . Elaborado con pescado crudo marinado en jugo de lima, cebolla, ají y especias, se prepara de diferentes maneras en el país. Pachamanca: plato típico de la sierra peruana, consiste en cocinar carnes y otros alimentos bajo un horno de piedras calientes, a modo de ofrenda, especialmente en fiestas y celebraciones.

plato típico de la sierra peruana, consiste en cocinar carnes y otros alimentos bajo un horno de piedras calientes, a modo de ofrenda, especialmente en Juane: originario de Moyobamba y característico de la sierra peruana. Se elabora con la combinación de guiso de gallina, arroz, huevo y especias, envuelto en hojas de bijao y cocinado al vapor. Es el plato tradicional de la Fiesta de San Juan y su forma redonda simboliza la cabeza de San Juan Bautista.

Restaurante tinerfeño

Tenerife participa en el festival a través del restaurante `Aroma y Sabor´, ubicado en la Calle Extremadura 10 de Costa Adeje. El evento cuenta con un total de 19 restaurantes, de los cuales diez están en Madrid, la ciudad con mayor representación.