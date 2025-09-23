Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este es el restaurante de Tenerife que participará en la III edición del Festival de la Tapa Peruana

Cinco ciudades españolas acogen desde hoy la tercera edición del festival gastronómico

Desde hoy se podrá disfrutar de la III edición del Festival de la Tapa Peruana

Desde hoy se podrá disfrutar de la III edición del Festival de la Tapa Peruana / Sergio Lojendio

Helena Ros

Helena Ros

El inicio del otoño trae consigo una cita gastronómica única: III edición del Festival de la Tapa Peruana. El objetivo es trasladar los sabores típicos de Perú a diferentes ciudades del mundo y dar a conocer su riqueza gastronómica.

El evento, organizado por la Embajada de Perú en España, fue inaugurado ayer por el embajador Luis Ibérico Núñez, quien dio el pistoletazo de salida a un proyecto que reúne a restaurantes de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla y Tenerife.

Fechas y menú

El festival se celebra del 23 de septiembre al 5 de octubre en las cinco ciudades participantes. El menú consta de una tapa de ceviche, una tapa regional y una copa de Pisco Sour por 12 euros, con el objetivo de destacar la calidad del producto autóctono y su diversidad.

Platos típicos de Perú

La gastronomía peruana se identifica con la costa, la sierra y la selva, estas tres partes de Perú ofrecen los platos más emblemáticos del país, fusionados en este caso con el concepto de tapas españolas:

  • Ceviche: es uno de los paltos más populares y considerado patrimonio cultural de la nación. Elaborado con pescado crudo marinado en jugo de lima, cebolla, ají y especias, se prepara de diferentes maneras en el país.
  • Pachamanca: plato típico de la sierra peruana, consiste en cocinar carnes y otros alimentos bajo un horno de piedras calientes, a modo de ofrenda, especialmente en fiestas y celebraciones.
  • Juane: originario de Moyobamba y característico de la sierra peruana. Se elabora con la combinación de guiso de gallina, arroz, huevo y especias, envuelto en hojas de bijao y cocinado al vapor. Es el plato tradicional de la Fiesta de San Juan y su forma redonda simboliza la cabeza de San Juan Bautista.

Noticias relacionadas y más

Restaurante tinerfeño

Tenerife participa en el festival a través del restaurante `Aroma y Sabor´, ubicado en la Calle Extremadura 10 de Costa Adeje. El evento cuenta con un total de 19 restaurantes, de los cuales diez están en Madrid, la ciudad con mayor representación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents