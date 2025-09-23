El Hotel Botánico acogerá la gala Culinary Hotel Awards 2025

La gran fiesta de la excelencia gastronómica de los hoteles en Canarias ya tiene fecha (13 de octubre) y lugar, el Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden, un símbolo del turismo de lujo que ha sido recientemente reformado y que se convierte en el mejor escenario para una gala que reunirá a todas las personas detrás de los mejores hoteles gastronómicos de Canarias, así como a personalidades relevantes de la sociedad canaria. El evento, organizado por Prensa Ibérica, tendrá visibilidad nacional, premiando el lujo de esos hoteles que han convertido a las Islas en un destino culinario de primer orden.

Con una ambiciosa apuesta, Prensa Ibérica culminará el próximo 13 de octubre el trabajo del jurado e inspectores que han estado visitando y valorando durante meses todos los establecimientos que finalmente han sido nominados en alguna de las quince categorías a premiar. Se trata del primer evento a nivel nacional centrado únicamente en valorar y reconocer la labor de tantas áreas dentro de un hotel, todas ellas de vital importancia para que un establecimiento alojativo sea considerado también uno gastronómico.

El hotel cuenta con 25.000 metros de jardines tropicales. / E.D.

La gala, cuyo acceso sólo será con invitación, contará con numerosas sorpresas en el idílico entorno ajardinado del Hotel Botánico, en un evento que pretende convertirse, tras primera edición, en el acontecimiento gastronómico de referencia en Canarias. Es indudable que si hablamos de alta cocina en Canarias debemos hacerlo también de hoteles de lujo, un binomio ganador ya consolidado en el archipiélago, que además ha servido para acumular numerosos reconocimientos nacionales e internacionales.

Desde el mejor bar piscina hasta el mejor rooftop, pasando por el mejor director de Alimentos y Bebidas o el mejor hotel gastronómico, estos premios pretenden visibilizar el enorme trabajo e inversión detrás de esos restaurantes y espacios creados para que visitantes y huéspedes puedan vivir experiencias exclusivas, reconocidas en las mejores guías, sin tener que viajar fuera de las Islas. Cada vez son más los hoteles que apuestan decididamente por esta estrategia dentro de la oferta de lujo, algo que merece ser señalado y reconocido.

El hotel de Grupo Loro Parque y Culinary Hotel Awards se unen para vivir una noche mágica, llena de emoción, pero también de reconocimiento y satisfacción. Un homenaje a la excelencia en un entorno excelente.