Los italianos lo tienen claro: este es el mejor restaurante napolitano de Tenerife

La comida italiana es una de las más populares en el mundo, ya que se adapta a todos los paladares y puedes elegir entre diferentes sabores y combinaciones que no te van a dejar indiferente.

Son muchos los restaurantes italianos, y de cocinas de diferentes países que hay repartidos por el mundo, pero no todos consiguen marcar la diferencia.

Competencia entre restaurantes italianos

Little Big Italy es un programa de televisión italiano en el que varios restaurantes de Tenerife compitieron por alzarse con el título de mejor restaurante italiano de la isla.

El formato consiste en que italianos residentes en diferentes lugares del mundo deciden qué restaurante representa mejor la cocina tradicional de su país en cada destino.

En su paso por Tenerife, el programa visitó varios locales dirigidos por italianos y los sometió a diferentes pruebas. Tras valorar las propuestas, los residentes italianos de la isla coincidieron de forma unánime en su elección: Oinè Trattoria Italiana obtuvo el reconocimiento como mejor restaurante italiano de Tenerife.

El mejor italiano de Tenerife

Ubicado en el sur de Tenerife, Oinè Trattoria Italiana fue elegido como el mejor restaurante italiano de la isla por los propios italiano en Little Big Italy. El reconocimiento se debe a su propuesta basada en la tradición napolitana, donde cada rincón trasporta a los comensales a la ciudad de Nápoles.

La pasta fresca, elaborada al momento con recetas auténticas de la zona, convierte cada plato en una experiencia gastronómica que recuerda a los restaurantes de la misma Italia.

Un éxito entre los tinerfeños

Su victoria en el programa no solo resalta la calidad de su cocina italiana, sino que también premia la esencia y la originalidad del espacio, en el que los italianos se sienten como en casa. Esa sensación ha logrado trasladarse a los habitantes de la isla de Tenerife, que han acogido el restaurante como uno de sus favoritos.