Mucho más que pollo y serrano: así es el desayuno más valorado en La Laguna

Es fin de semana y una multitud se agolpa en un pequeño puesto del mercado lagunero. Es la estampa habitual, desde la apertura, a las siete de la mañana, hasta el cierre, a las dos de la tarde. Tras la barra, el ritmo es igual de trepidante que fuera. Con más de una década a sus espaldas, la zumería Cinco Estrellas es un auténtico emblema de la recova lagunera, que ojalá pronto salga de esa ubicación temporal, en la plaza del Cristo, que es ya una eternidad.

A diario, según apunta Omar Acosta, al frente del negocio, salen de ese puesto unos 200 bocadillos y pulgas, siendo el más famoso el de pollo-serrano, un invento de la casa que es la gran estrella. Los afortunados que se hacen hueco en la pequeña barra disfrutan del espectáculo desde la zona VIP del negocio, los otros, en la segunda y tercera fila, hacen los pedidos a distancia sin que sus súplicas queden sin respuesta.

Nicolás, un pequeño cliente que se hizo hueco en la barra. / Jose Luis Reina

Más allá del famoso bocadillo y de esos fantásticos zumos naturales de fruta (todas del mercado), la clave de este pequeño refugio es la eficacia y energía del joven equipo al frente de la zumería. Recepcionan todos lo pedidos a viva voz con una prodigiosa memoria, velocidad y sonrisa. Clientes de años y años que tienen como rutina esta parada para empezar bien la jornada. Pata asada, embutidos ibéricos, los bocadillos especiales (combinaciones de la casa), lomo... aquí no falla ni el café, delicioso, por cierto.

Antes era uno de los mejores secretos de la ciudad de Aguere. Ahora, claro, es una parada que atrae a personas de aquí y de allá, en parte por esa eficaz red social que es el boca a boca, y en parte también porque por allí han ido televisiones, influencers y miles de clientes que expresan públicamente la calidad de lo consumido. No hay trampa ni cartón, ni tampoco tostas, bowls ni café de especialidad. Lo que hay es autenticidad, buena materia prima y un ambiente único. No todo puede ser el moderneo matutino. Afortunadamente.