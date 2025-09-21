Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El diminuto producto canario con Denominación de Origen que tiñe tu comida de rojo

Desde 2016 tiene figura de calidad europea y, dentro de la UE, solo se produce y comercializa en el Archipiélago

Imagen alusiva a la recolección de la cochinilla

Imagen alusiva a la recolección de la cochinilla / IA

Jaime Pérez

Santa Cruz de Tenerife

La Unión Europea está llena de sellos de origen para quesos, vinos y panes. En Canarias, el imaginario va al gofio y al ron miel.

Pero el gran secreto con denominación europea es otro: un producto diminuto, criado en tuneras, recolectado a mano y secado al sol hasta cumplir los estándares de Bruselas.

Su destino sorprende: aporta el rojo carmín (E-120) a alimentos, cosmética artesanal y tintes naturales.

Desde 2016 tiene figura de calidad europea y, dentro de la UE, solo se produce y comercializa en el Archipiélago bajo la DOP “Cochinilla de Canarias”.

¿Qué es?

Es el insecto Dactylopius coccus, criado sobre tuneras (Opuntia ficus-indica). Tras la recolección y el secado al sol, se obtiene un producto natural que se utiliza para extraer ácido carmínico, un colorante rojo empleado en alimentación, cosmética y textil.

La figura de calidad “DOP Cochinilla de Canarias” está oficialmente registrada por la Comisión Europea desde 2016, lo que protege el nombre, el método y el origen.

Proceso

El pliego y la ficha oficiales detallan un proceso artesanal y climático: inoculación con “rengues” (saquitos con hembras en puesta), recolección manual con herramientas tradicionales y secado natural hasta lograr humedad y riqueza en carmín dentro de rangos estrictos.

La DOP asegura trazabilidad, controles y etiquetado, y reconoce a la Asociación de Criadores y Exportadores como órgano de gestión.

De México a Canarias

La cochinilla es originaria de Mesoamérica y llegó a Canarias en el siglo XIX para diversificar la economía insular.

Su “edad de oro” (mediados del XIX) abasteció a la industria europea hasta que irrumpieron los colorantes sintéticos, provocando un declive.

Hoy, la demanda de pigmentos naturales y la protección DOP han reactivado un cultivo de nicho, ligado además al patrimonio paisajístico de zonas como Mala y Guatiza (Lanzarote), donde un Centro de Interpretación mantiene viva la tradición.

A diferencia de otros grandes productores mundiales (Perú, México, Chile o Argentina), dentro del territorio de la Unión Europea solo Canarias mantiene producción comercial. Así lo destaca la propia administración canaria al explicar la DOP, y la inscripción en el registro comunitario blinda la denominación frente a imitaciones.

Del campo a la etiqueta

Si buscas cochinilla para uso alimentario o cosmético en Europa, fíjate en la etiqueta: el nombre protegido es “Cochinilla de Canarias (DOP)”.

En alimentos, el colorante aparece como E-120 (carmín/ácido carmínico); en cosmética, como CI 75470. Elegir producto DOP significa elegir origen verificado y un método tradicional (incluido el secado solar) reconocido por la UE.

La cochinilla canaria compite con mercados extracomunitarios y con colorantes alternativos, y convive con amenazas fitosanitarias en los ecosistemas de tunera.

Noticias relacionadas y más

Aun así, su calidad diferenciada y el valor patrimonial del cultivo sostienen un relato singular: el de un pequeño insecto que convirtió a Canarias en la única “fábrica” europea de carmín… con denominación de origen.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents