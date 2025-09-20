Festival Famtastic presenta la ‘Cocina del futuro’, una propuesta vanguardista de Carlos Gamonal

El 26 de septiembre en Teatro El Sauzal, bajo el concepto de la ‘Cocina del futuro’, el Festival Famtastic en su edición de 2025 propone un viaje culinario hacia el futuro de la mano del chef Carlos Gamonal (Mesón El Drago), quien presentará su innovadora propuesta en el desarrollo de una jornada que contará también con sesiones de cine y música.

La IA no es una amenaza para la gastronomía; es su poderosa aliada. Famtàstic explora cómo esta tecnología está transformando la cocina de manera emocionante: innovación y sostenibilidad. La IA permite una personalización sin precedentes, creando menús a medida que deleitan a los comensales y, al mismo tiempo, reducen el desperdicio alimentario.

Con algoritmos avanzados, la IA inspira recetas innovadoras y optimiza la producción agrícola, impulsando un futuro más sostenible para todos. Para esta degustación, Carlos Gamonal se presenta en esta original iniciativa con los siguientes platos; ‘Algofio 100plus’, ‘Snacks de frutos secos Gofiosfera’, ‘Foiegrasescabechado con hibiscus’, ‘Ensalada de superalimentos V6.7’, ‘Potaje de antioxidantes’, ‘Carne fiesta v7.1’ y ‘Bienmesabe de almendras con plátano y chocolate’.

La inteligencia artificial actúa como un guardián de nuestra cultura. Hace posible la digitalización masiva de recetas y técnicas tradicionales, asegurando que el legado de nuestros antepasados no se pierda. Al mismo tiempo, fomenta la creación de comunidades en línea que conectan a generaciones, permitiendo que el conocimiento fluya de los mayores a los jóvenes. La IA nos ayuda a mantener viva la llama de la tradición en el siglo XXI.

Sobre Carlos Gamonal

Carlos Gamonal Díaz (Tenerife, 1972) pertenece a la tercera generación de una saga familiar consagrada a la gastronomía. En 2024, su familia recibió la Mención Especial de la Academia de Gastronomía de Tenerife, en reconocimiento a su labor en la preservación, transmisión y reinvención de recetas ancestrales. Junto a su hermana Priscila, Carlos dirige el restaurante en Tegueste Mesón El Drago, así como el servicio de catering Gamonal Catering.

Tras un sólido, exigente y riguroso recorrido de formación en cocinas del País Vasco, Cataluña y Francia, ha sido reconocido por reinterpretar la tradición canaria desde el producto local de cercanía. Su propuesta se nutre y florece en una rabiosa y vibrante tensión creativa entre herecia y tradición, y la moderna innovación contemporánea, situándose a la vanguardia del siglo XXI y proyectando la gastronomía canaria hacia horizontes nuevos de intensidad, memoria y descubrimiento.