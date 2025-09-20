La Penúltima y nos vamos
Arranca la tercera temporada del podcast gastronómico de Canarias
El espacio, que se emite semanalmente en este periódico, seguirá recibiendo a numerosos invitados de interés alrededor del turismo y la gastronomía
En este primer capítulo de la tercera temporada, adelantamos algunos de los contenidos que nos vamos a encontrar en los próximos episodios, además de analizar algunos de los mejores momentos de la segunda temporada. Además, en una conversación con Mulchand Chanrai y Eduardo Gorostiza, opinamos sobre el panorama actual de la gastronomía en Canarias, desde las estrellas Michelin a esos lugares donde merece la pena comer por su gran relación calidad-precio. En un momento donde tener experiencias gastronómicas de nivel fuera de los grandes hoteles es muy difícil, con el problema añadido del personal de sala y del aumento de los precios en la alimentación, durante esta temporada trataremos de encontrar respuestas a todas estas cuestiones.
