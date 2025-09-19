Burguer Fest Canarias regresa a Santa Cruz de Tenerife: así será el evento gastronómico del fin de semana

Santa Cruz de Tenerife se prepara para recibir una nueva edición del Burguer Fest Canarias. Este fin de semana, el evento reunirá en food trucks a los mejores restaurantes de hamburguesas del archipiélago, acompañados de música y un ambiente apto para todos los públicos.

El evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y su concejalía de Fiestas. Tanto es así que el alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, señala que "la gastronomía y la música se dan la mano para beneficiar la economía local, ya que se prevé atraer a miles de visitantes".

Fecha y ubicación

Desde hoy y hasta el domingo 21 de septiembre, la IV edición se dará cita en la plaza de la Alameda del Duque Santa Elena, donde los amantes de las hamburguesas podrán degustar más de 15 variedades. La entrada es gratuita.

Los restaurantes participantes apuestan por el producto local y se adaptan a las necesidades de todos los comensales, con opciones sin gluten y vegetarianas. Además, el espacio contará con un zona dulce para quienes quieran acabar la visita con un toque de azúcar.

Para acompañar las hamburguesas, el festival ofrece hasta 20 tipos de cervezas de todo el mundo, lo que lo concierte en una experiencia gastronómica completa. También participarán hamburgueserías que se presentan por primera vez al concurso, como es el caso de la food truck Buen Rollito.

Premios

Como manda la tradición, este evento está pensado para que los tinerfeños disfruten de las hamburguesas eleboradas con productos locales, pero también para que los puestos participantes compitan por llevarse algunos de los premios.

El jurado otorgará premios de 1.000, 300 y 150 euros a las tres mejores propuestas. Además, el público decidirá un premio especial, valorado en 150 euros.