Cocinar para cuatro
Vídeoreceta de la semana: Sardinas en Air Fryer: sacándole partido a la freidora de aire
En esta ocasión, te propongo una receta saludable, rápida y que además no deja olores a pescado en casa
Y es que caemos fascinados con el cachivache que “hace papas fritas sin aceite” y una vez que hemos hecho cuatro veces las papas fritas -en varias tandas, porque en la familia somos cuatro y no caben todas de golpe- arrinconamos la maquinita.
Bueno, pues sepan que es también útil para otros menesteres. Yo la he hallado especialmente hábil para hacer estas sardinitas, que dan el pego como si fueran a la brasa y, lo más importante: no dejan olores en casa
Ingredientes:
- 20 sardinas
- 3 dientes ajo
- Perejil fresco
- Un limón
- Sal marina
- Aceite de oliva
Elaboración:
- Hacemos un aliño con el perejil, ajo, aceite, sal marina y limón. Y reservamos
- Limpiamos las sardinas y les quitamos la cabeza. Salamos y las ponemos en la freidora de aire. Rociamos con un poco de aceite de oliva en spray. Y las hacemos entre entre 10 y 12 minutos a 200°C
- Cuando estén hechas las disponemos en una bandeja y regamos con el aliño
¡Y estarán listas!
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El primer Pump Track de Santa Cruz de Tenerife: la obra sale a licitación por 1,7 millones
- No te lo esperas: la playa tranquila y de mar llana que más muertes acumula en Tenerife en la última década
- El Ayuntamiento de La Laguna se persona en el caso de la Montaña de Taco
- Falla el control fitosanitario en la plaga de filoxera de Tenerife
- Los otros dos miembros de la banda de Añaza acusados del asesinato de Alberto en Tenerife, trasladados a prisiones peninsulares
- El gofio, el sabor que cuenta la historia de Canarias
- Tres candidatos optan a presidir el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife
- Santa Úrsula se siente ninguneada en la autopista del Norte