Un clásico imprescindible: el restaurante con el mejor rebozado de Canarias que no necesita abrir el fin de semana

El pescado es el eje silencioso de la cocina canaria: llega de caladeros cercanos, marcado por los alisios y las corrientes, y se cocina casi al ritmo de la marea.

En la lonja y en la mesa mandan los nombres propios del Archipiélago como la vieja, el cherne o el atún, piezas que se tratan con respeto y poco artificio para que cuente primero el sabor del mar.

Eso mismo es lo que lleva haciendo más de 50 años un pequeño restaurante con apariencia de bar, con unos pocos metros cuadrados de espacio pero con colas que, en hora punta, pueden llegar a desesperar.

Carta mínima

A dos pasos de Las Teresitas, Casa Fernando, popularmente conocido como Los Churritos de San Andrés, es una de esas tascas marineras que definen un barrio.

Churritos de San Andrés / Degusta Santa Cruz

Carta corta, pizarra al día y un ritual que no cambia: churros de pescado, pulpo guisado, atún, calamares y papas arrugadas con mojo. Nada más… y para qué más.

Un negocio familiar con décadas de trayectoria y un Solete de Guía Repsol que lo señala como parada imprescindible.

Dónde está

El local se ubica en la Calle Dique, 1 del pueblo de San Andrés, en Santa Cruz de Tenerife.

Es pequeño, con apenas cinco mesas en el interior, de ahí que las colas sean habituales en horas punta y muchos clientes opten por pedir para llevar y así acortar la espera.

Las colas tienen sentido, ya que el horario es igual de reducido: de 11:00 a 17:00 de lunes a viernes. No hace falta más. Tanto es así que el local permanece cerrado los sábados y los domingos, lo cual da buena cuenta de su éxito.

Casa Fernando / TripAdvisor

El boca a boca y las redes sociales han amplificado su fama, por lo que no es raro ver visitantes de la Península y extranjeros haciendo fila para degustar, en muchas ocasiones y si hay género disponible, toda su carta.

Del “bareto” setentero al clásico actual

Nació en los años 70 y su historia forma parte del paisaje playero de San Andrés: primero como una caseta de madera junto a una gasolinera Mobil (como se muestra en las fotos que adornan el lugar) luego ya en el emplazamiento actual al inicio de la avenida marítima.

Su especialidad siempre fueron los churro de pescado con un rebozado ligero, exquisito, acompañado de pulpo, calamares, atún y papas con mojo.

Un vistazo a las opiniones en los diferentes portales especializados o redes sociales es el mejor reclamo.

Para muchos es el mayor clásico de Tenerife, con gentes de todas partes de la isla que aprovechan la visita a Santa Cruz para darse un salto y comerse unos churritos.

"Imprescindible si te gustan los churros de pescado", "de escándalo", "son los mejores que han probado", "sin duda, el mejor rebozado de Canarias", son algunos de los comentarios que recibe diariamente este bar mínimo con personalidad máxima, famoso por su producto fresco, su fritura bien hecha y sin más artificios.

Para culminar la cuadratura del círculo, los precios son además muy económicos, lo que lo convierte en la mejor opción dentro de un pueblo pequeño que destaca por su rica oferta gastronómica.

Por eso es habitual, para quien llega por primera vez, escuchar que este es el mejor sitio para descubrir los churros de pescado y el pulpo. Un plan fresco y sin florituras, perfecto después de la playa.