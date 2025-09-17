Tenerife conquista el paladar nacional: estos son restaurantes nominados a mejor apertura gastronómica del año

Impulsados por la plataforma TheFork, los `TheFork Awards´ se han convertido en un referente gastronómico nacional. Estos premios ponen en valor los restaurantes más destacados made in Spain, especialmente a las nuevas aperturas.

Este galardón se decide mediante un jurado compuesto por 58 chefs con Estrella Michelín entre los que figuran nombres de la talla de Dabiz Muñoz (Diverxo), Martín Berasategi (Lasarte), Paco Morales (Noor), Elena Azrak (Azrak), Jesús Sánchez (El Cenador de Amós) o los hermanos Torres (Cocina Hermanos Torres) entre otros y la votación final de los usuarios.

El próximo 3 de noviembre se darán a conocer los finalistas en una gala que celebrará la tercera edición de los `The Fork Awards con Mastercard´ en el Teatro CaixaBank Príncipe Pío en Madrid. A lo largo del evento, se conocerán los 10 finalistas más votados y se entregará el galardón People´s Choice Award al restaurante ganador.

Los restaurantes tinerfeños nominados

Moral, situado en Santa Cruz de Tenerife, recupera una antigua casona que combina la estructura original con toques vanguardistas. Dirigidos por la pareja de jóvenes chefs Icíar Pérez Cejas y Juan Carlos Pérez-Alcalde Delgado, el restaurante presenta una propuesta culinaria creativa reconocida por la Guía Michelín. Además, destaca su pequeña carta y su menú degustación que exalta los sabores autóctonos canarios con técnica y toques personales.

Troqué, ubicado en La Caleta (Costa Adeje), busca hacerse un hueco entre los mejores restaurantes de la zona con una propuesta que rinde homenaje a la cocina española. Liderado por el chef Daniel Tejera, el equipo apuesta por los platos de toda la vida llevándolos a su máximo potencial gracias al uso de ingredientes locales de mercado, lo que garantiza una experiencia auténtica en un entorno privilegiado al sur de Tenerife.

Restaurantes nominados

La Comunidad Valenciana y Castilla y León lideran las nominaciones con seis restaurantes cada una. En el caso valenciano destacan Mengem, Memoria Gustavia, Barbaric y Xaruga (Valencia capital), Terra (Cullera, Valencia), y Vermuda (Alcocéber, Castellón). Por parte de Castilla y León, los nominados son Caleña (Ávila), Boccaccio 70 (Burgos), Caín (Nava del Rey, Valladolid), La Trébede (Zamora), Tal Vez (Hinojosa del Duero, Salamanca) y Reina XIV (Segovia).

Andalucía se les sigue con cinco propuestas: Ghoa (Chipiona, Cádiz), Leartá (Sevilla), Orient Express (Almería), Aviva (Benalmádena, Málaga) y Tragatá Málaga (Málaga). La Comunidad de Madrid suma también cinco restaurantes: The Library, Na Num, Desborre, La Barra de la Tasquería y Krudo Raw Bar. Cataluña con Glug, Incorrecte, Leña Barcelona, Eldelmar y Bar Canyí (todos en Barcelona).

En las Islas Baleares se encuentran Óseo y Osma (Palma) y Aquiara (Ciutadella de Menorca). Por su parte, Galicia cuenta con Contuller e Indómito (Santiago de Compostela) y El Ateliaer de Amanda (Oleiros, A Coruña).

Desde las Islas Canarias llegan Moral (Santa Cruz de Tenerife) y Troqué (La Caleta - Adeje). Murcia está representada por el Colmado de San Julián (Murcia capital) y Casa Borrego (Bullas), mientras que Cantabria tiene Casa Lucita (Muriedas)Cierran la lista La Rioja con Arsa (Logroño); Navarra con Picaflor (Pamplona) y el País Vasco con Urruti Taberna (Gamiz, Vizcaya)