Estos dos restaurantes de Tenerife pelean por ser la mejor apertura de España en 2025: así puedes votar por alguno de ellos y ganar 100 euros

La gastronomía de Tenerife vuelve a estar otra vez en la cumbre del panorama nacional, gracias a estas dos nominaciones en los prestigiosos TheFork Awards con Mastercard. Esta es una de las competiciones culinarias más importantes de España, porque reúne a 58 prestigiosos chefs de toda la geografía nacional, que han sido los encargados de nominar a los 41 contendientes en la edición de este año.

No será hasta el próximo 3 de noviembre cuando se conozca al ganador del concurso de las mejores nuevas aperturas del país. Los establecimientos que se encuentran en 14 comunidades autónomas lucharán por el tenedor dorado de TheFork, que el año pasado conquistó el restaurante Bascoat de Madrid.

En la edición de este año, los 58 Top Chef elegirán al cuarto ganador de estos premios anuales. En el jurado de este año se encuentran cocineros tan prestigiosos como: Dabiz Muñoz de Diverxo, Martín Berasategui, los hermanos Torres, o Elena Arzak. Además, todo el público puede elegir a su restaurante preferido votando en su página web hasta el 19 de octubre, siempre que haya hecho una reserva en ese local en los últimos dos años. Además, si participas en esta elección, podrás ganar una Tarjeta Regalo TheFork de 100 €.

Moral y Troqué son los nominados

El primer restaurante canario de la lista es Moral, ubicado en pleno centro de Sta. Cruz de Tenerife. Esta antigua casa de 1860 rehabilitada por sus dueños, Icíar Pérez Cejas y Juan Carlos Pérez-Alcalde. El local destaca por ser un espacio gastronómico con "alma canaria y diseño contemporáneo". Su reducida carta está centrada en productos de proximidad, típicos de la isla, y en una selección limitada de platos, que se cocinan con dedicación y gran maestría. Moral ya fue reconocido como una revelación en Madrid Fusión 2025.

Troqué es el segundo local que figura entre los nominados en los TheFork Awads. Este restaurante está situado en La Caleta, en el sur de Tenerife, y tiene al chef palmero Daniel Tejera como su gran figura gastronómica. Este cocinero recibió el premio al Mejor Chef Joven de Canarias en el VI Campeonato de Jóvenes Cocineros de GastroCanarias. El espacio está centrado en preparar gastronomía española de temporada, con un enfoque moderno y un profundo "respeto por los ingredientes".

Los 41 nominados que pelearán por el tenedor de oro

TheFork Awars contará este año con dos premios, el tenedor de oro, que reconoce la mejor apertura de España en 2025 y el premio Mastercard Impact Award, el galardón de la empresa patrocinadora que tiene el objetivo de reconocer los valores de los restaurantes que han sido capaces de trabajar con el apoyo a las comunidades locales, han promocionado el turismo regional y apuestan por el talento joven.

Aquí está la lista completa de nominados a los TheFork Awards 2025:

Andalucía

Aviva (Benalmádena, Málaga)

Ghoa (Chipiona, Cádiz)

Leartá (Sevilla)

Orient Express (Almería)

Tragatá Málaga (Málaga)

Baleares

Óseo (Palma)

Osma (Palma)

Aquiara (Ciutadella de Menorca)

Canarias

Troqué (La Caleta-Adeje)

Moral (Santa Cruz de Tenerife)

Cantabria

Casa Lucita (Muriedas)

Castilla y León

Caleña (Ávila)

Boccaccio 70 (Burgos)

Caín (Nava del Rey, Valladolid)

La Trébede (Zamora)

Reina XIV (Segovia)

Tal Vez (Hinojosa del Duero, Salamanca)

Cataluña

Glug (Barcelona)

Bar Canyí (Barcelona)

Leña Barcelona (Barcelona)

Eldelmar (Barcelona)

Incorrecte (Barcelona)

Comunidad de Madrid

Na Num (Madrid)

Desborre (Madrid)

Krudo Raw Bar (Madrid)

La Barra de La Tasquería (Madrid)

The Library (Madrid)

Comunidad Valenciana

Mengem (Valencia)

Memoria Gustativa (Valencia)

Barbaric (Valencia)

Xaruga (Valencia)

Terra (Cullera, Valencia)

Vermuda (Alcocéber, Castellón)

Galicia

Conculler (Santiago de Compostela)

Indómito (Santiago de Compostela)

El Atelier de Amanda (Oleiros, A Coruña)

La Rioja

Arsa (Logroño)

Murcia

El Colmado de San Julián (Murcia)

Casa Borrego (Bullas)

Navarra

Picaflor (Pamplona)

País Vasco