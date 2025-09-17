Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

De vuelta una popular churrasquería de Tenerife: El Rodeo abre sus puertas en La Esperanza

Con un menú de 31,90 euros, podrás probar una amplia variedad de platos

Imagen de archivo de unas chuletas.

Imagen de archivo de unas chuletas. / Canva

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El olor a la parrilla de la Churrasquería El Rodeo vuelve a deleitar a sus clientes.

El establecimiento gastronómico ha reabierto sus puertas, aunque, esta vez, en La Esperanza, en lugar de su ubicación inicial en Los Rodeos (también cuentan con otro local en Adeje).

El creador de contenidos @alegloton ha querido volver a este mítico restaurante de la isla para comprobar si su comida sigue siendo tan buena como antes, y parece que ha quedado satisfecho.

Menú con y sin descuento

Lo primero que deben saber los clientes es que el menú tiene un precio de 31,90 euros, sin bebidas. Sin embargo, el creador de contenidos nos da un truco para ahorrarnos unos eurillos. Adquirir un ticket de Bonos Premium con 24 horas de antelación con el que tienes 3 euros de descuento.

Entrantes

El menú incluye cuatro entrantes: ensalada, ensaladilla, polenta y croquetas. "Todos están muy buenos y ninguno es producto congelado", apunta.

El resto de la comida continúa con chorizos, champiñones al ajillo, lomo con salsa roquefort, lomo alto, chuletón, papas fritas... "Te sacaban carne tras carne y cada una mejor que la anterior", afirma el creador de contenidos.

Noticias relacionadas y más

Sin duda, una buena opción para los amantes de la carne.

Churrasquería El Rodeo

Horario:

De 13:00 a 23:00 horas

Miércoles y jueves, cerrado

Precio

Adultos: 31,90 euros

Niños: 17,90 euros

TEMAS

  1. Santa Cruz de Tenerife convertirá la parcela abandonada de La Monja en calles, aparcamientos y espacios públicos
  2. El primer Pump Track de Santa Cruz de Tenerife: la obra sale a licitación por 1,7 millones
  3. Grefg vuelve a Tenerife: su reflexión sobre la polémica pasada en el Teide, el descubrimiento de la gastronomía y su espinita con los Esland
  4. El Ayuntamiento de La Laguna se persona en el caso de la Montaña de Taco
  5. No te lo esperas: la playa tranquila y de mar llana que más muertes acumula en Tenerife en la última década
  6. Un testigo en el tranvía de Tenerife: «Los tres acusados apuñalaron y le dieron una paliza brutal a la víctima»
  7. Se encara a un vecino y a los policías locales con un cuchillo en Tenerife
  8. Salen a subasta judicial dos grandes casas de Santa Cruz de Tenerife construidas en 1910 y 1930

En estado grave tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en Tenerife

En estado grave tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en Tenerife

CC se centrará en desenmascarar y anular el "bloqueo calculado" de Torres a las necesidades de Canarias

CC se centrará en desenmascarar y anular el "bloqueo calculado" de Torres a las necesidades de Canarias

Santa Úrsula se siente ninguneada en la autopista del Norte

Santa Úrsula se siente ninguneada en la autopista del Norte

El ministro de Finanzas de Israel asegura que están discutiendo con EEUU la división de Gaza

El ministro de Finanzas de Israel asegura que están discutiendo con EEUU la división de Gaza

Alexandra Rinder cumple su promesa y vuelve a ser campeona del Mundo diez años después

Alexandra Rinder cumple su promesa y vuelve a ser campeona del Mundo diez años después

De vuelta una popular churrasquería de Tenerife: El Rodeo abre sus puertas en La Esperanza

De vuelta una popular churrasquería de Tenerife: El Rodeo abre sus puertas en La Esperanza

'Sirat', la película de España para los Óscar

'Sirat', la película de España para los Óscar

Champions League: Liverpool - Atlético de Madrid, en directo

Champions League: Liverpool - Atlético de Madrid, en directo
Tracking Pixel Contents