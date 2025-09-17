De vuelta una popular churrasquería de Tenerife: El Rodeo abre sus puertas en La Esperanza

El olor a la parrilla de la Churrasquería El Rodeo vuelve a deleitar a sus clientes.

El establecimiento gastronómico ha reabierto sus puertas, aunque, esta vez, en La Esperanza, en lugar de su ubicación inicial en Los Rodeos (también cuentan con otro local en Adeje).

El creador de contenidos @alegloton ha querido volver a este mítico restaurante de la isla para comprobar si su comida sigue siendo tan buena como antes, y parece que ha quedado satisfecho.

Menú con y sin descuento

Lo primero que deben saber los clientes es que el menú tiene un precio de 31,90 euros, sin bebidas. Sin embargo, el creador de contenidos nos da un truco para ahorrarnos unos eurillos. Adquirir un ticket de Bonos Premium con 24 horas de antelación con el que tienes 3 euros de descuento.

Entrantes

El menú incluye cuatro entrantes: ensalada, ensaladilla, polenta y croquetas. "Todos están muy buenos y ninguno es producto congelado", apunta.

El resto de la comida continúa con chorizos, champiñones al ajillo, lomo con salsa roquefort, lomo alto, chuletón, papas fritas... "Te sacaban carne tras carne y cada una mejor que la anterior", afirma el creador de contenidos.

Sin duda, una buena opción para los amantes de la carne.