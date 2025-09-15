Una hamburguesería de Tenerife regalará 100 hamburguesas en su inauguración

La Chula se ha consolidado en los últimos años como uno de los nombres más reconocidos dentro del street food en Canarias. Sus propuestas han viajado por festivales como el Burger Fest Canarias y en diferentes eventos gastronómicos de las islas, donde siempre ha destacado por su actitud irreverente, un estilo fresco y unas hamburguesas que no dejan indiferente a nadie. Con esta inauguración, en Los Realejos, la marca da un paso clave en su evolución: pasar a tener un espacio propio, donde la comunidad podrá disfrutar de la experiencia La Chula al completo.

Así, el fundador de esta empresa, Nauzet, afirma que “tener un local propio era un sueño desde que arrancamos. Queremos que la gente encuentre aquí todo lo que somos: burgers potentes, un ambiente cómodo y momentos que solo La Chula sabe crear. Y, como siempre, celebrarlo con la gente que nos apoya: los 100 primeros en llegar se llevan su hamburguesa gratis”, explica.

Una propuesta atrevida con producto local

El menú del nuevo local no solo contará con las hamburguesas que ya son icono de La Chula, sino también con creaciones exclusivas disponibles únicamente en el espacio físico, pensadas para que valga la pena desplazarse desde cualquier punto de la isla. La marca mantiene su apuesta por el producto local canario, incorporando ingredientes de cercanía y de calidad que conectan con el territorio.

Además, el local ofrecerá un espacio diseñado para convertirse en punto de encuentro foodie: un lugar donde no solo se come, sino que se vive una experiencia urbana, cercana y con personalidad propia.

De los festivales a tener casa propia

La Chula nació con espíritu callejero, participando en ferias y festivales gastronómicos de toda Canarias. Allí se ganó al público con una mezcla única de sabor, creatividad y cercanía. Esa comunidad que los ha seguido en cada evento es la misma que ahora podrá encontrar en su local un punto fijo donde vivir lo mejor de la marca durante todo el año. Con esta inauguración, La Chula confirma que quiere ir más allá con un proyecto gastronómico con ambición. La inauguración es el martes 24 de septiembre de 2025 a las 19.00 horas en La Avda. Canarias, 37 en Los Realejos.