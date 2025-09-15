Bodegas El Grifo celebra en Tenerife su 250 aniversario

El evento reunió a representantes políticos, empresariales y del sector vitivinícola, y sirvió como escenario para presentar un vino conmemorativo y ofrecer un cóctel maridado con algunas de las referencias más destacadas de la casa.

La ceremonia, que comenzó a las 19:30 horas, fue conducida por Marian Otamendi, miembro del Consejo de Administración de El Grifo. Entre las autoridades presentes intervinieron la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez; el consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero; y la consejera de Promoción Económica del Cabildo de Lanzarote, Antonia Honoria Machín Barrios.

Las intervenciones destacaron la trayectoria histórica de la bodega y su relevancia en el desarrollo de la viticultura en las islas. En representación de la familia fundadora, Fermín Otamendi, copropietario junto a su hermano Juan José, subrayó el papel de El Grifo desde su fundación en 1775 y la importancia de mantener viva la actividad vitivinícola en un entorno singular como Lanzarote.

Presencia de autoridades e invitados al evento. / E.D.

Un repaso a la historia de la bodega

Tras las palabras institucionales, se proyectó un vídeo conmemorativo que repasó los principales hitos de los 250 años de trayectoria de El Grifo, considerada una de las cinco bodegas más antiguas de España. Las imágenes recordaron la tradición vitivinícola de La Geria y los desafíos afrontados por la bodega a lo largo de los siglos.

Presentación del vino conmemorativo

Uno de los momentos centrales de la velada fue la presentación de la enóloga de la casa, Elisa Ludeña, quien dio a conocer la edición especial Malvasía Volcánica sobre Lías 250 aniversario (añada 2018). El vino ha pasado 28 meses de crianza sobre lías y 4 años de reposo en botella, y se elaboró como homenaje a la tradición y al espíritu innovador de la bodega. La cata permitió a los asistentes conocer el carácter de esta edición limitada, que busca simbolizar el vínculo entre el legado histórico de la bodega y su apuesta por la innovación enológica.

Botella conmemorativa del 250 aniversario de la bodega / E.D.

Cóctel con referencias emblemáticas

Concluido el acto institucional, los invitados pudieron degustar en los jardines del Mencey un cóctel maridado con algunos de los vinos más representativos de El Grifo. Entre ellos, el Brut Nature, el Malvasía de Fuego, el Malvasía Volcánica Finca Ramón, el Vijariego sobre Lías, el Ariana y una Malvasía Volcánica Dulce de 1997, además del nuevo lanzamiento conmemorativo. El encuentro permitió mostrar la versatilidad de las referencias de la bodega y su capacidad de maridaje con productos de la cocina isleña.

Compromiso con la tradición y la sostenibilidad

El evento en Tenerife se enmarca dentro de las celebraciones que El Grifo está desarrollando durante este 2025 con motivo de su 250 aniversario. La bodega mantiene su actividad en La Geria, Lanzarote, un espacio vitivinícola de alto valor paisajístico y cultural, donde combina la preservación de técnicas tradicionales con proyectos de innovación y sostenibilidad.

Con este aniversario, El Grifo refuerza su posición como referente de la viticultura canaria y pone en valor un legado que se ha mantenido activo durante dos siglos y medio.