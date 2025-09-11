¿Dónde se hacen las mejores papas locas de Canarias? Un creador de contenidos nos da la respuesta

Las papas locas son un plato muy popular en Canarias. De hecho, son el acompañamiento perfecto cuando queremos comer algo rápido y optamos por un bocadillo, una arepa o un perrito caliente.

Hay quien es tan adicto a las papas locas que incluso tiene su local preferido en el que consumirlas cada vez que le apetece, pero si algo está claro es que este plato ha evolucionado. ¡Y bastante!

Pero, independientemente de con qué salgas u condimentos las pidas, lo que está claro es que enganchan.

Las originales

Las originales para muchos, y esto puede ser una cuestión de edad, son aquellas que se vendían en cucuruchos y con minitenedores de plásticos y que venían acompañadas de ketchup, mayonesa y salsa rosa.

Para otros pueden ser las que también incluyen jamón y queso, o las de salsa alioli. Pero lo que está claro es que, hoy en día, son casi un plato propio más que un acompañamiento.

Más ingredientes

Tal es así que hay locales de restauración en los que las papas locas ya incluyen carne mechada, pollo o salchichas, lo que hace que muchos clientes las consuman como platos únicos.

Pero, en cualquier caso, no cabe duda que son perfectas para compartir.

Las mejores, en La Palma

El creador de contenidos @acaymodelarosa nos cuenta las que para él son las mejores papas locas de Canarias. O, al menos, las que no ha podido dejar de degustar en su viaje a la isla de La Palma después de que tanto se las hayan recomendado.

"Me ha dicho que están locas, en plan, superlocas, las más locas del mundo", afirma. Y no es para menos, ya que mirando sus ingredientes, parece que no falta de nada.

En este caso, las papas locas de la Ruta 22, en El Paso, llevan: huevo, mechada, bacon... Y, para acompañar, un producto palmero: el Duk. "El Duk es como un Clipper", asegura.