Ropa vieja, garbanzas y croquetas: el menú del "guachinche" Islas Canarias que triunfa en Estados Unidos

Quien piensa en la mesa canaria imagina unas garbanzas que se deshacen, una ropa vieja con memoria de hogares humildes, croquetas cremosas que crujen al morder y mojos que saben a romería.

Con ese imaginario en la cabeza, no extraña que, al otro lado del Atlántico, un restaurante con el nombre de Archipiélago haya convertido esa nostalgia isleña en un emblema popular: ventanita, café, frituras perfectas… y unas croquetas que en Miami son religión.

Se llama Restaurante Islas Canarias (de guachinche no tiene más que unos pocos platos en común) y fue fundado hace casi 50 años por dos cubanos cuya familia era originaria del Archipiélago.

Fachada del Restaurante Islas Canarias con sus famosas croquetas / Restaurante Islas Canarias

De La Habana a Miami

La historia arranca con los abuelos Raúl y Amelia García, inmigrantes cubanos que en 1977 abrieron Islas Canarias.

La receta de croquetas de Raúl (guardada como secreto de familia) se convirtió con los años en una seña de identidad de la ciudad. Hoy el negocio lo continúan su hija, Nancy Andrade, y la tercera generación, Eileen y Jonathan Andrade, que han sostenido la marca mientras exploraban proyectos propios.

Un detalle que explica el puente afectivo: antes de Islas Canarias, el abuelo abrió en Miami un local llamado “El Teide”, bautizado por el volcán tinerfeño.

Expansión y la fama

Tras el primer comedor en Little Havana, la familia fue extendiendo la marca: dos nuevas sedes (1987 y 2007) y, más tarde, un formato rápido en un gran centro comercial.

La casa principal está hoy en la SW 26th St (Coral Way) y el café-panadería en la SW 137th Ave. En 2018, el condado co-designó un tramo de calle como “Islas Canarias Way” en honor al restaurante y a sus célebres croquetas, un reconocimiento poco común para un negocio familiar que se ganó el cariño de la ciudad desde la ventanita y la barra.

Cartel del Restaurante Islas Canarias / Restaurante Islas Canarias

La repercusión mediática ha acompañado: prensa local, festivales de croquetas, televisión gastronómica y guías de viaje han repetido su nombre una y otra vez. Incluso han salido en el Financial Time como modelo de éxito.

Qué se come

La carta mezcla los sabores de Cuba con guiños canarios y del resto de España en un menú en el que destacan las croquetas (de jamón, de pollo), ropa vieja, garbanzos fritos (garbanzas), medianoches y sándwich cubano, bistec con arroz blanco, frijoles negros y maduros, tamales, rabo, pescado frito entero.

En cualquier caso, el “manual de estilo” lo marcan las croquetas: interior sedoso, rebozado fino y ese punto de fritura que las hace inolvidables. De ahí han nacido incluso marcas derivadas y concursos en los que, año tras año, su nombre suena en lo alto.

Desde un cruce de avenidas de Miami, la croqueta sigue contando, crujido a crujido, un viaje de ida y vuelta para recordar que, a veces, la memoria de una familia basta para tender un puente entre Canarias y La Pequeña Habana.