Una fiesta a lo grande: cuatro estrellas Michelin canarias en Scandal Dinner Show

Bajo el nombre “El Capítulo Prohibido”, la cita reunirá a cuatro Estrellas Michelin. Desde la técnica precisa y visual de Jesús Camacho (Donaire, GF Victoria) hasta la cocina de raíces y contraste de Borja Marrero (Muxgo, Gran Canaria), pasando por la visión contemporánea de Adrián Bosch (San-Hô, Royal Hideaway Corales) y la creatividad de Víctor Suárez (Haydée, Gran Tacande), la experiencia promete un recorrido gastronómico donde cada plato se transforma en un acto escénico.

Por primera vez, la cena se convierte en el auténtico centro de la escena. El público disfrutará de un menú de ocho platos, en el que cada chef firmará dos propuestas que dialogarán con la puesta en escena diseñada por Lindsay Nartey, directora artística de Scandal Dinner Show.

Scandal en clave gastronómica

Jesús Camacho, chef de Donaire, reconoce que este aniversario supone “un gran reto y lo afrontamos con mucho respeto, porque significa unir a cuatro estrellas Michelin junto al mejor show de Canarias. Es una ocasión especial para hacer que la alta gastronomía y el espectáculo encajen de la mejor manera”. Añade además que es un acontecimiento extraordinario y “no sabemos cuándo se repetirá una experiencia así, por eso animamos al público a que se una a este festival de sabor y emoción”.

Jesús Camacho / E.D.

Además de la propuesta culinaria, la velada contará con un espectáculo sin precedentes en Canarias. Lindsay Nartey, directora artística de Scandal Dinner Show, asegura que “celebrar cinco años es un camino emocionante y qué mejor manera de hacerlo que junto a un compañero excepcional como Donaire. La unión con cuatro estrellas Michelin supone un desafío que nos da un estatus privilegiado y nos llena de ilusión. Para esta ocasión tenemos novedades, porque en Scandal ninguna noche es igual y queremos que esta sea una experiencia verdaderamente memorable”.

Ocho platos con sello Michelin

El V aniversario de Scandal Dinner Show ofrece una propuesta gastronómica que combina producto, técnica y creatividad en un viaje culinario exclusivo.

Borja Marrero. / E.D.

Jesús Camacho abrirá y cerrará el recorrido en la Sala Las Olas de GF Victoria, un espacio que refuerza la categoría de esta velada, con un choux de atún con mojo rojo y papa bonita y un sorprendente postre de pad thai de chocolate con leche, curry rojo, sésamo, mango y lima. Adrián Bosch propondrá una delicada oda al mar con escabeche de zanahoria y un elegante pichón de Bresse con encurtidos, ahumados y salsa Périgueux.

Plato de San Hô / E.D.

Borja Marrero llevará su visión de la cocina de territorio a platos como el brócoli a la llama con pilpil de suero y vinagreta y el mejillón macerado en aceite de pipa de almendro quemada con sopa de cebolla tatemada. Por su parte, Víctor Suárez aportará intensidad y creatividad con el cherne negro en mojo hervido y un postre a base de plátano. El recorrido gastronómico se acompañará de un maridaje seleccionado con vinos canarios que refuerzan el protagonismo del territorio.

Víctor Suárez / E.D.

Para Victoria López, presidenta de Grupo Fedola, “es un orgullo ver cómo Scandal y Donaire, dos de nuestras marcas, se unen para ofrecer una experiencia que trasciende lo habitual. Con esta celebración, Canarias demuestra su talento gastronómico y escénico, y GF Victoria se consolida como un referente de innovación, excelencia y creatividad”.

Con esta celebración, Scandal Dinner Show y Donaire, marcas pertenecientes a GF Hoteles, cadena hotelera de Grupo Fedola, consolidan a Costa Adeje como epicentro de la alta gastronomía y el entretenimiento en Canarias, ofreciendo una noche que promete convertirse en un hito en la escena cultural y gastronómica de las islas.