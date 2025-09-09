Vídeoreceta de la semana: Bizcochón de helado de capuccino ¡con solo tres ingredientes!

Aunque técnicamente queden muchos días de septiembre, yo lo voy dando por concluido al finiquitar agosto. Y toca limpieza. Un helado de capuccino es la primera de las “víctimas”. Se convierte en un sabroso bizcochón que nos alegrará el cafelito de media tarde o media mañana o de cuando lo tome cada cual.

Ingredientes:

500 gr. helado de capuccino

200 gr. harina

1 sobre levadura

Elaboración:

Dejamos atemperar un poco el helado y lo ponemos en un cuenco amplio. Tamizamos ahí la harina y, finalmente, le añadimos el sobre de levadura Le damos con las varillas hasta que se integre todo bien y tome un color uniforme Tomamos un molde, lo untamos de mantequilla y lo espolvoreamos ligerísimamente con harina Vertemos ahí la masa y damos unos golpecitos para que se elimine el aire que pueda quedar Al horno 180°C durante 40 minutos, calor arriba y abajo, posición intermedia

Lo del horno: Efectivamente, ¡cada horno es un mundo! Así que vamos controlando que no nos quede crudo por dentro con el maravilloso truquito del palito. Ya saben: pinchamos y si sale seco, ¡operación terminada!

Nota final: Yo lo he hecho de capuccino, pero intuyo que saldrá igual con helado de otros sabores.