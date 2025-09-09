Cocinar para cuatro
Vídeoreceta de la semana: Bizcochón de helado de capuccino ¡con solo tres ingredientes!
Vamos limpiando ya los restos de neveras y congeladores que el verano está empezando a mudarse al otro hemisferio
Aunque técnicamente queden muchos días de septiembre, yo lo voy dando por concluido al finiquitar agosto. Y toca limpieza. Un helado de capuccino es la primera de las “víctimas”. Se convierte en un sabroso bizcochón que nos alegrará el cafelito de media tarde o media mañana o de cuando lo tome cada cual.
Ingredientes:
- 500 gr. helado de capuccino
- 200 gr. harina
- 1 sobre levadura
Elaboración:
- Dejamos atemperar un poco el helado y lo ponemos en un cuenco amplio. Tamizamos ahí la harina y, finalmente, le añadimos el sobre de levadura
- Le damos con las varillas hasta que se integre todo bien y tome un color uniforme
- Tomamos un molde, lo untamos de mantequilla y lo espolvoreamos ligerísimamente con harina
- Vertemos ahí la masa y damos unos golpecitos para que se elimine el aire que pueda quedar
- Al horno 180°C durante 40 minutos, calor arriba y abajo, posición intermedia
Lo del horno: Efectivamente, ¡cada horno es un mundo! Así que vamos controlando que no nos quede crudo por dentro con el maravilloso truquito del palito. Ya saben: pinchamos y si sale seco, ¡operación terminada!
Nota final: Yo lo he hecho de capuccino, pero intuyo que saldrá igual con helado de otros sabores.
