Los sabores de Italia llegan a La Laguna
En este local podrás degustar lo mejor de la gastronomía tradicional
La cocina italiana triunfa allá donde va. No cabe duda que es una de las más populares del mundo y, probablemente sea ello lo que ayude a que la oferta de locales italianos sea cada vez mayor.
La gastronomía de Italia tiene un fuerte protagonismo en la mamma (madre), no solo por la figura matriarcal que siempre ha existido en dicho país, sino también por sus recetas que pasan de generación en generación y en las que se nota la mano de las madres italianas que quieren tener a toda la familia unida alrededor de una mesa.
Si eres un amante de la cocina italiana, estás de suerte, porque un nuevo local ha abierto en la isla de Tenerife.
Ubicado en La Laguna
Y si la mamma tiene un gran protagonismo en la cocina italiana, de las abuelas ya ni hablamos. Precisamente, a ellas homenajea el nuevo restaurante que ha abierto en el municipio de La Laguna: Big Nonna. "La mesa de la nonna [abuela] está servida", apunta el local en su cuenta de Instagram.
Pero si profundizamos un poco más en este restaurante, la idea es clara: disfrutar comiendo. De hecho, la mejor definición la encontramos en su página web: "Big Nonna no es solo un restaurante. Es una casa donde cada plato sabe a tradición italiana y cada rincón está pensado para hacerte sentir como en familia".
Cocina de la abuela
"Nacimos con una idea clara: traer a La Laguna la esencia de la cocina de la nonna — auténtica, generosa y llena de sabor — sin necesidad de subirte a un avión a la Costa Amalfitana. Aquí se come despacio, se brinda con alegría y se disfruta de una mesa llena, como dicta la tradición italiana". Un mensaje claro y conciso que deja entrever que se trata de un restaurante familiar en el que te sentirás como en casa.
La creadora de contenidos @cintareyess ya ha tenido la oportunidad de probar esta cocina de la abuela y lo ha colgado en sus redes sociales. "Riquísimo", "Está espectacular" o "Aprobado con nota" son algunas de las reacciones que ha tenido a los platos que ha degustado en el nuevo local lagunero.
¿Ya te han entrado ganas de probarlo?
Menú de la creadora de contenidos
- Nonna Lucía (7,5€) – bruschetta con tomate caramella rojos y amarillos y stracciatella ahumada.
- Nonna Carmela (13,5€) – montanara con tartar de atún fresco y trufa.
- Papá Giovanni (14,5€) – mezzi rigatoni a la carbonara con guanciale crujiente.
- Papá Alberto (15,5€) – pappardelle al ragú de jabalí con ralladura de chocolate negro.
- Elisa (16€) – pizza con fior di latte, mortadela, pesto, pistacho y stracciatella ahumada.
- Tiramisú della nonna (7,5€).
