El bocadillo del Mercado de La Laguna que te sorprenderá
Un bar innova con esta comida y crea una propuesta que está triunfando
Los bocadillos forman parte del día a día de muchas familias. Desde quienes los consumen para desayunar a quienes lo hacen para merendar o cenar. También en días sin tiempo y sin mucha comida en la nevera, pueden resolver un almuerzo, aunque no sea lo ideal.
Aunque podemos hacer bocadillos de casi cualquier cosa, hay algunos muy populares como los de pollo, carne mechada, tortilla o jamón y queso, pero si nos trasladamos a Madrid, el rey por excelencia es el bocadillo de calamares.
Y es que en esto del tipo de bocadillos, como se suele decir: "para gustos, colores".
Un bocadillo pionero
Pues si te gustan los bocadillos y visitas el Mercado de La Laguna tendrás la oportunidad de probar uno pionero, que está triunfando entre quienes ya lo han probado. El creador de contenidos Óliver Rivero (@oliverrivero) nos cuenta de qué se trata.
La exquisitez en cuestión es un bocadillo de pollo serrano del Bar Zumería 5 estrellas.
"Simple, pero muy efectivo", apunta el creador, quien añade que, en el local, "cortan la chacina al momento en el que te atienden". "Muy bueno", concluye.
Y tú, ¿ya lo has probado?
