La Forêt: privilegiado escenario, decepcionante cocina

Sus vistas son privilegiadas, y esa agradable terraza invitan al comensal a disfrutar de una velada placentera. La Forêt, restaurante inaugurado hace unos cuatro años, posee una ubicación única en la capital tinerfeña, pues ahí, en la subida hacia Ifara, actúa también de valioso mirador para contemplar la ciudad. Lo visité por primera vez recientemente, sin mayores expectativas que disfrutar de un almuerzo de fin de semana en un soleado día y en un entorno tranquilo.

Lo primero que llama la atención del cliente que llega por primera vez es esa magnífica puesta en escena del restaurante. Su terraza, la que recibe al comensal, es una de las mejores de la ciudad, por ubicación; la sala interior, elegante y diseñada con criterio, tampoco se queda atrás. Es fin de semana, el aparcamiento es fácil y el día acompaña, aunque hay tan solo dos mesas ocupadas en un restaurante que debería estar lleno. Este escenario por la noche debe ofrecer una cara completamente diferente, pero igual de atractiva.

El personal de sala, de elegante uniforme acorde al negocio, nos ubica rápidamente en una de las mesas de la primera fila en la zona exterior. Una gran mesa, sin duda. La oferta gastronómica, es decir, la carta, parece casi tan atractiva como todo el envoltorio que cubre este lugar. Una amplia selección de entrantes; una buena selección de pastas y arroces; algunas opciones de pescado y esa oferta cárnica donde destacan las carnes maduradas al corte asadas a 850 grados, según dice la propia carta.

Buen producto mal acompañado

La carta de vinos, respetable, parece confirmar las sospechas iniciales: es un restaurante que trabaja con buen producto, tiene una oferta con criterio y esa ubicación... nada puede salir mal. El aperitivo, invitación de la casa, es una fritura que por mucho que uno lo intente, no sabe a nada. A partir de ahí, la oferta real del restaurante, es decir, los platos que salen de la cocina, empiezan a despertar del sueño al comensal. La anchoa de Santoña sobre pan tenía un exceso de mantequilla ahumada, matando, o más bien liquidando de manera cruel, todo sabor de la siempre apetecible conserva.

Tartar de salmón de Uga. / Jose Luis Reina

El brioche de tartar ahumado de salmón de Uga, que ya no viene con el brioche, según nos explicó la responsable de sala, vuelve a cometer lo que es un error de altura: tapar el sabor del producto con salsas o aliños que nada aportan. Esa especie de salsa de remolacha y la vinagreta lo que hacen es que el magnífico y valioso salmón ahumado en Lanzarote pierda fuerza, protagonismo y hasta ganas de ser comido. Ya se sabe, cuando el producto es bueno, ¿para qué taparlo?

Las croquetas, de jamón ibérico de bellota y de cigala con su tartar y lima, repiten el mismo patrón que el aperitivo de la casa: sabemos que son croquetas de jamón y de cigala porque lo dice la carta, pero no hay sabor, ni cremosidad. Su gelatinoso relleno está lejos de formar una croqueta en condiciones. Una ensalada, para refrescar, de tomates locales, aguacate, cebolla de Guayonje, ventresca de atún... y helado de piparras. Si a esta ensalada le quitamos ese helado, sería un plato de producto magnífico, fresca y placentera. Pero, de nuevo, el helado acaba con el sabor de todo. Monopoliza el plato. Una pena.

La ensalada con el helado. / Jose Luis Reina

Terminamos la parte salada con un Chateaubriand de unos 500 gramos, acompañado de unas buenas papas fritas y una prescindible salsa de setas y ¿trufa? Si la carne es buena y el corte es bueno, tan solo necesita, según el gusto de cada uno, algo de sal. Pero esa salsa, que afortunadamente viene como guarnición lejos de la carne, lo que hace es, una vez más -y ya perdí la cuenta- acabar con el sabor del producto principal, que en este caso tampoco decía gran cosa.

Una correcta tarta de queso cerró el almuerzo en un lugar que debería ser exclusivo, por el escenario y la inversión, pero que se queda lejos de todo por su oferta gastronómica. Su ticket medio también juega en esa liga de exclusividad. Demasiado alto para lo ofrecido.