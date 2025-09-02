Dulce y cremosa: así es la primera tarta enlatada de Canarias (y dónde puedes encontrarla)

En la última década la comida “to go” ha pasado de ser un recurso de prisa a convertirse en una categoría con identidad propia. El consumidor quiere calidad de cafetería o pastelería, pero en formato portátil, lista para abrir y disfrutar sin esperas: cafés ready to drink, bowls que viajan bien, sándwiches “gourmet” y postres pensados para la cuchara… donde sea.

Este auge combina tres fuerzas: vida acelerada, mejor packaging (que protege textura y temperatura) y una nueva cultura del take away que no renuncia a lo artesano.

En ese contexto aterriza la tarta enlatada, heredera natural del café en lata y símbolo de cómo el “para llevar” puede ser también dulce, cremoso y memorable.

Los tostadores tinerfeños JR Roasters, conocidos por lanzar el primer café de especialidad enlatado del Archipiélago, estrenan ahora unas tartas enlatadas que apuntan a convertirse en el capricho de la temporada.

¿Qué es?

Es repostería lista para comer servida en un envase tipo lata (abre-fácil), con capas cremosas y base de bizcocho o galleta, diseñada para conservarse en frío y comerse directamente con cuchara.

JR Roasters lo presenta como una forma de “maridar” su café de especialidad con un postre propio, pensado para llevar o tomar allí mismo. En su comunicación lo describen como “repostería de 10, lista para sorprenderte en cada bocado”.

Por ahora, el lanzamiento se mueve en su “casa”: The Home by JR Roasters, en Santa Cruz de Tenerife, su espacio propio en el centro de la capital tinerfeña, donde ya se prueba el café enlatado.

¿Existen tartas enlatadas fuera de Canarias?

El “cake in a can” no es nuevo. Se popularizó en Japón con marcas como Okashi Gaku, que incluso lo vende en máquinas expendedoras, y, después, llegó a España peninsular.

Allí han aparecido proyectos como La Tartalata, que ofrece tartas en latas PET transparentes de ración y se presenta como pionera en ese envase, con distribución en frío en Península y Baleares.

También hay pastelerías que venden “tartas en lata” como packaging-regalo (latas ilustradas reutilizables con la tarta dentro), un formato distinto porque no es una conserva sellada.

¿A qué sabe?

JR Roasters no ha publicado aún una carta de sabores, pero promete una textura cremosa, base de pastelería artesana y maridaje natural con su café de especialidad (caliente o frío). Una delicia para aquellos que puedan acercarse a su local de la calle de La Rosa de la capital tinerfeña.