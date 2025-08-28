Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Podcast | Así será el Gran Hotel Taoro: un café con su director

El flamante hotel, una de las aperturas hoteleras más esperadas en los últimos años, ultima su apertura con la mirada puesta en los Culinary Hotel Awards

Gustavo Escobar, el día de la grabación.

Jose Luis Reina

Santa Cruz de Tenerife

El último programa de la temporada lo protagoniza Gustavo Escobar, director general del Gran Hotel Taoro, el lujoso e histórico establecimiento del Puerto de la Cruz que está a punto de reabrir tras una descomunal reforma. En este episodio conocemos más de cerca al protagonista, que nos guía por un paseo imaginario dentro del gran hotel, adelantando algunos detalles de mucho interés. Además, ponemos el foco en la gala de los Culinary Hotel Awards, organizada por Prensa Ibérica, y que tendrá lugar en este espacio. Y, por supuesto, analizamos la ilusionante apuesta gastronómica del establecimiento, que contará con cocineros de la talla de Erlantz Gorostiza o Ricardo Sanz, tal y como adelantó este periódico.

