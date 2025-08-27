El brunch que puedes encontrar en Tenerife al más puro estilo venezolano
Una arepera de Puerto de la Cruz ofrece un menú con platos típicos de Venezuela
Los brunch se han vuelto tan de moda que se han convertido en el plan perfecto para cualquier fin de semana (incluso para otro día de la semana). De ahí que la oferta para disfrutar de ellos sea cada vez más amplia y cada vez sean más las cafeterías y otros negocios que los introduzcan en sus cartas.
Los hay veganos, dulces, salados..., con vistas al mar o a la montaña, en plena ciudad e, incluso, alguno en el interior de un castillo, pero la verdadera diferencia que marca al que te proponemos ahora es que este tiene un 'acento' venezolano muy marcado.
Y, como seguramente ya habrás imaginado, lo decimos porque las arepas son una parte esencial del menú.
Brunch en una arepera
Y no podía ser de otra manera porque el local que te presentamos en esta ocasión, gracias al creador de contenidos @alegloton, es la Arepera La Carajita, en el barrio de La Vera de Puerto de la Cruz. Un local que cuenta en su carta con un brunch que te dejará con la boca abierta. "Uno de los mejores brunch de toda la isla, tanto por calidad como por cantidad", afirma en su vídeo.
El brunch está compuesto de:
- Mini cachapas (con relleno de pollo, queso, guayaba y queso blanco, al gusto)
- Arepa de carne mechada
- Arepa de perico, jamón y queso
- Tequeños de queso blanco y chocolate
- Tostones de aguacate, queso y pollo
- Yogurt griego con mango
- Jugo de naranja-papaya
- Agua
- Café
Todo esto podrás degustarlo cualquier domingo por 35 euros (precio por dos personas). ¿Te apuntas?
- Vecinos de Las Ramblas exigen al ayuntamiento que multe a quien incumpla la ordenanza de limpieza en Santa Cruz
- Bohemio y equilibrado: este es el mejor lugar de Tenerife para vivir (y no es La Laguna ni Santa Cruz)
- Cancelados los actos relacionados con la Fiesta de la Vendimia en Tegueste
- Los aranceles de Trump acaban con el vuelo directo de Tenerife a Nueva York
- Un segundo premio de la Primitiva toca en Tenerife
- Medio millar de familias estrenarán 36 ascensores en Añaza en un año
- Acuerdo para ver al CD Tenerife en abierto: los partidos que se verán en Televisión Canaria
- El extraño regreso a Tenerife de uno de los implicados en el caso Jay Slater