El brunch que puedes encontrar en Tenerife al más puro estilo venezolano

Los brunch se han vuelto tan de moda que se han convertido en el plan perfecto para cualquier fin de semana (incluso para otro día de la semana). De ahí que la oferta para disfrutar de ellos sea cada vez más amplia y cada vez sean más las cafeterías y otros negocios que los introduzcan en sus cartas.

Los hay veganos, dulces, salados..., con vistas al mar o a la montaña, en plena ciudad e, incluso, alguno en el interior de un castillo, pero la verdadera diferencia que marca al que te proponemos ahora es que este tiene un 'acento' venezolano muy marcado.

Y, como seguramente ya habrás imaginado, lo decimos porque las arepas son una parte esencial del menú.

Brunch en una arepera

Y no podía ser de otra manera porque el local que te presentamos en esta ocasión, gracias al creador de contenidos @alegloton, es la Arepera La Carajita, en el barrio de La Vera de Puerto de la Cruz. Un local que cuenta en su carta con un brunch que te dejará con la boca abierta. "Uno de los mejores brunch de toda la isla, tanto por calidad como por cantidad", afirma en su vídeo.

El brunch está compuesto de:

Mini cachapas (con relleno de pollo, queso, guayaba y queso blanco, al gusto)

(con relleno de pollo, queso, guayaba y queso blanco, al gusto) Arepa de carne mechada

Arepa de perico, jamón y queso

Tequeños de queso blanco y chocolate

de queso blanco y chocolate Tostones de aguacate, queso y pollo

de aguacate, queso y pollo Yogurt griego con mango

Jugo de naranja-papaya

de naranja-papaya Agua

Café

Todo esto podrás degustarlo cualquier domingo por 35 euros (precio por dos personas). ¿Te apuntas?