Come La Palma calienta motores tras el éxito de su primera edición

La primera edición de Saborea La Palma Me Sabe, que se celebró en el municipio de Fuencaliente en noviembre del año pasado, fue un necesario soplo de aire fresco dentro de este tipo de festivales gastronómicos. Y lo fue, entre otros motivos, porque se puso el foco en esos agricultores y emprendedores que normalmente no aparecen en las noticias, ni tienen apoyo mediático. Eso fue, en gran medida, gracias al espacio Come La Palma, organizado por los hermanos Medina Santos, al frente de Zulay.

Rubén Medina, el mayor de ellos, adelanta que "en esta edición que vamos a celebrar ahora los objetivos están cada vez más claros. Las demandas del sector se van canalizando año y tras año, consiguiendo tener mejores resultados a corto plazo. Acciones que incluyen, por ejemplo, la unión de los productores y la visibilidad de todos esos productos que tan duramente trabajan, además de la colaboración de grandísimos cocineros que asistirán para elaborarlos en vivo".

Come La Palma "nace tras la necesidad de unir al sector de la Isla en un momento crítico, esa unidad por consolidar una Denominación Origen general para todos los productos gastronómicos de La Palma. Dentro de ese importante paraguas que supone Saborea La Palma, nosotros aportamos nuestro granito de arena con un espacio hecho para La Palma y desde La Palma; construir la Isla desde la Isla", apunta Rubén Medina. En la primera edición pasaron por la mesa de debate y ponencias numerosos productores cuyas historias sirvieron de inspiración para los miles de asistentes que se acercaron a Fuencaliente a vivir la gran fiesta gastronómica.

Un instante de la pasada edición del festival. / E.D.

En esta segunda edición se repetirá el concurso que premiará a la mejor hamburguesa de La Palma, de gran éxito en la pasada edición. "Premiaremos al producto local sin condicionar a los cocineros con los ingredientes que tienen que utilizar. Tendrán libertad total", destaca el joven emprendedor, que se siente satisfecho de poder dar "una oportunidad de oro para toda esa gente que no tiene una visibilidad estratégica, con un departamento de marketing o comunicación. Este año vamos a tener a muchas empresas que prometen, jóvenes que están dando que hablar y que tienen en Come La Palma la oportunidad de contar su historia".

En este sentido, en el aspecto más logístico, Rubén adelanta que "todos los que vengan a participar a Come La Palma tienen la oportunidad de apoyarse en nosotros, que nos encargamos de toda la puesta en escena, es decir, producción, medios, asesoramiento, escaleta... para que así puedan concentrarse en explicar su proyecto. Así también, aquellos que no estén acostumbrados a hablar ante un gran público, pueden coger esa experiencia de cara a futuros eventos dentro o fuera de la Isla".