Schattenhofer firma su obra maestra: un menú redondo y emocionante

No debe ser fácil ser Diego Schattenhofer. Esa interminable carrera a la perfección que inició hace años, esa escuela sin aulas que fundó y por la que han pasado multitud de grandes cocineros que triunfan en la actualidad. Esa desbordante energía que sólo quema a base de ideas y ejercicio. Normal que lo asesore un equipo multidisciplinar, desde la parte física a la mental. Él, al que todos llaman Maestro, está rodeado de un pequeño ejército de hombres y mujeres que ejecutan con brillantez la inspiración del chef. Qué emocionante es vivir Taste 1973 desde dentro.

El argentino, un canario más que demuestra su amor a las Islas en cada plato que crea, está estrenando nuevo menú. Esto, en el mundillo de la alta cocina, siempre es noticia. Cada temporada son muchos los profesionales del sector y los comensales afinados los que esperan entre la intriga y la emoción las nuevas creaciones del Maestro, que se pasa sus vacaciones viajando de aquí para allá comiendo en los mejores restaurantes, por aquello de ver lo que están haciendo sus colegas. Sí, es de esos cocineros que sale a comer fuera con regularidad, todo un milagro.

Alguna vez que le he preguntado a algún cocinero de alta cocina (o lo que sea eso) por los restaurantes que más le inspiran, recibo la terrible respuesta: "no suelo salir a comer, no tengo tiempo". Vaya, pienso. Qué tipo tan poco fiable. Es como si un periodista no leyera a diario la prensa y la firma de sus colegas porque no tiene tiempo de leer, cuando forma una parte fundamental de su trabajo. Claro que hay cocineros que piensan que todo lo demás es una basura y no merece la pena probarlo. Ya sabemos que en este sector hay mucho iluminado.

Los Gassmann, clave

Volviendo a Taste 1973, otra de las cuestiones fundamentales para entender el éxito del restaurante es ese binomio ganador que forma con el grupo hotelero de la familia Gassmann. Qué importante es para un creador como Diego contar con el apoyo de sus superiores. Esa libertad creativa que no es gratis, ni barata. Aquí, en el Hotel Villa Cortés, el chef puede hacer una total demostración de poderío gracias a su descomunal talento, y también a la sensibilidad gastronómica de los Gassmann, algo que los comensales debemos agradecer enormemente.

Dicho todo esto, y disculpando estas reflexiones iniciales, hace unos días fui a probar ese nuevo menú. Y fue una experiencia gastronómica de un nivel abismal. Estaba satisfecho el argentino días antes de presentarlo, "he hecho unos últimos ajustes, estoy convencido de que ha quedado un menú redondo", le confesó al que escribe. Decir de un menú degustación que es redondo equivale a que está perfecto, no le sobra ni le falta nada. Es la palabra que todo cocinero -y comensal- busca cuando va a un restaurante gastronómico: que sea una experiencia, desde el menú hasta el maridaje, redonda.

El chef argentino, durante un servicio. / E.D.

Schattenhofer ha encontrado, tras mil horas invertidas en ello, el equilibrio perfecto. Desde la sala, liderada cuando visité el restaurante por Cindy Ropraz y Alberto Somoza, junto a Salvador Roque, hasta el hilo musical, pasando por ese glorioso espectáculo que supone el enorme ventanal a la cocina, donde el comensal puede apreciar cada movimiento que sucede en las entrañas, bajo la mirada siempre concentrada del Maestro. Empecé temprano, sobre las 19.00 horas, así que ser testigo del adiós del sol y la llegada de la oscuridad de la noche a medida que sale cada pase y disfrutar más aún de la luz de esa cocina, es algo que forma parte inequívoca de la experiencia en Taste 1973.

La deseada pregunta

El inicio no podía ser mejor. "¿Cómo desea terminar su menú, con carne o con pescado?". Es la utópica pregunta que llevo esperando mucho tiempo. Al fin alguien que ha dejado de obligarnos a terminar por decreto y nos hace partícipes del viaje. Qué alegría. Elegí el pescado, el atún. Especie esa que el anfitrión domina a la perfección. Y qué gran elección para acabar, con todos mis respetos a las cabras, los pichones, los cerdos y las vacas; animalitos todos a los que comprendo mejor que a muchos de dos patas y delantal.

Preludio atlántico. / Jose Luis Reina

Tras la esperada pregunta, comienza la sinfonía que dirige el chef. Desde el inicio aromático para ponernos en situación, hasta el enorme preludio atlántico (agua de navajas y ostras; un tartar de medregal; las deseables lubinas enzimáticas; bivalvos... y el cóctel marino). El chef inicia el juego haciéndonos participar en el final, pero también a lo largo del menú, con caldos, dobles texturas, los puntos y esa sensación de sorpresa a cada pase. Ahí la sala juega un papel clave, y el maridaje de Somoza, al que dedicaremos otra pieza, es perfecto. A Cindy Ropraz no se le escapa ni el más mínimo detalle, mientras que Salvador domina los tiempos y las apariciones.

Gamba. / Jose Luis Reina

La gamba de Gran Canaria, con mantequilla tostada, huevas y caldo, otra joya. Empieza siendo un plato y acaba siendo otro. El comensal lo prueba y la sala aparece y lo remata. De nuevo el factor sorpresa, la aventura, el juego. ¡Esto es lo que quiere la gente, y menos cuentos!, pienso. Por cierto, el despliegue artístico del restaurante con las tarjetas (obras de arte) firmadas por Arón Morales en la parte gráfica y Sonia Alayón en la aportación histórica, un diez. El comensal aprecia y aprende en cada pase a su ritmo, cada dibujo es una joya coleccionable y de paso se ahorra el coñazo de aguantar a ese pobre camarero obligado a aprenderse datos históricos de Canarias para soltarlos como pueda en la mesa.

Alberto Somoza, sumiller de Taste. / Jose Luis Reina

El moja pan, pica papa es un divertido momento en el que mojar el delicioso brioche en el aceite, la mantequilla francesa o el mojo queso. Un pequeño respiro, el necesario para jugar y disfrutar pero no muy largo para que sea un pase. Esa moda de que el pan sea un pase es como esos descansos de los espectáculos cuando mejor están, algo totalmente prescindible. Aquí no sucede, otro acierto. Y menos mal, porque el arroz marino de carabinero, el siguiente plato, es uno de los grandes del menú. Acompañado de trufa negra, este plato emociona, se saborea hasta donde el sentido permite, se siente en el alma. Un plato para recrearse y guardarlo en el recuerdo.

Arroz marino de carabineros. / Jose Luis Reina

Un menú redondo

Shattenhofer termina a lo grande, como debe acabar un menú redondo. Propone -por elección del comensal en el último pase- un trío de pases marinos, desde el cherne, de punto perfecto y excitante combinación con el caldo de chipirón y los propios chipirones, hasta la tableta, que lidera un viaje a La Restinga (El Hierro) para saborear este pescado también conocido como alfonsiño pachón o fula ancha (llamado rey o virrey en el norte de España; imperador en Azores o Béryx commun en francés). Una joya del mar, sabrosa, tan misteriosa como esas profundidades en las que habita. Diego la acompaña, finamente, de champagne, caviar o manzana verde, encontrando un equilibrado plato donde el protagonismo vuelve a ser para el punto del pescado.

Cherne. / Jose Luis Reina

El último pase, antes de la parte dulce (aunque el chef hizo una deliciosa excepción cárnica por petición expresa del comensal) es el thunnus thynnys de La Gomera. Un atún de fondo glorioso, de matices cítricos, de cocción perfecta. Mojo rojo, técnica del aire, presentación en dos cocciones... ¡Qué gran final! La parte dulce está a la altura, no desentona, mantiene el recuerdo intacto. No hace que el menú pierda potencia.

Carro de quesos. / Jose Luis Reina

Claro que cuando llegan las pequeñas locuras (los petit fours, ¡parfait, bravo!) de imponente presentación y mejor sabor, hasta otra de las grandes joyas del restaurante: el carro de quesos, presentado con la solemnidad que merece la calidad del producto, un espectáculo. Sí, estoy convencido de que es el mejor menú que ha hecho Diego Schattenhofer. Es difícil superar esto. Es un menú que merece todo el respeto de los comensales y el reconocimiento de las grandes guías. Taste 1973 está para jugar en ligas mayores, la estrella y el sol se le quedan ya, me temo, algo muy justo. Y si tiene dudas, vaya y pruebe. Merece la pena.