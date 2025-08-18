Filoxera en Canarias: una amenaza que pone a prueba la unión del vino isleño

La detección de varios focos en Tenerife, localizados en zonas abandonadas, ha roto un estatus que durante siglos fue motivo de orgullo y una garantía para conservar viñedos únicos. Aunque las autoridades insisten en que la situación está bajo control, el mero hecho de que esta plaga haya cruzado la frontera insular abre un escenario inquietante.

En una región donde la vid no es solo un cultivo, sino una parte esencial de su identidad cultural, histórica y paisajística, la llegada de la filoxera se percibe como una grieta en un muro que parecía impenetrable. Ahora, la gran pregunta es si el sector vitivinícola, las instituciones y la ciudadanía serán capaces de cerrar esa grieta antes de que se convierta en un derrumbe.

Enemigo diminuto, daño inmenso

La filoxera (Daktulosphaira vitifoliae) es un insecto de apenas un milímetro, casi invisible a simple vista. Su tamaño contrasta con su capacidad destructiva: las larvas se alimentan de la savia, provocando deformaciones en hojas y raíces. Pero el verdadero problema está bajo tierra: las heridas en las raíces se infectan, la planta pierde fuerza y, en pocos años, muere.

En el siglo XIX, este insecto viajó desde América del Norte a Europa, probablemente en plantas importadas. Lo que parecía una curiosidad entomológica se convirtió en una catástrofe sin precedentes: en menos de 30 años, millones de hectáreas de viñedo desaparecieron, la producción de vino cayó en picado y miles de familias perdieron su sustento. La única solución fue injertar las variedades europeas sobre raíces americanas resistentes.

Sin embargo, Canarias quedó fuera de esa tragedia. Las islas, por su aislamiento y por la prohibición estricta de importar plantas de vid, conservaron un tesoro botánico: viñas a pie franco, sin injerto, cultivadas sobre sus propias raíces. Esto no solo preservó la genética original de sus variedades, sino que permitió que sus vinos mantuvieran una singularidad y pureza muy valoradas.

Posible ataque de filoxera. / Cabildo de Tenerife

Su llegada a Canarias

El hallazgo de la filoxera en Tenerife supone la ruptura de una barrera histórica. Los primeros focos detectados se encuentran en Valle de Guerra y La Matanza, en la vertiente norte de la isla, donde los vientos alisios podrían favorecer su dispersión hacia el oeste. Esta zona concentra explotaciones comerciales y viñas particulares, y coincide con plena época de vendimia, lo que aumenta el riesgo de propagación.

La amenaza no se mide solo por el número actual de cepas infectadas, sino por la posibilidad real de que la plaga alcance zonas productivas. Una vez instalada en un viñedo en explotación, el impacto es demoledor: obliga a arrancar las plantas y replantar con portainjertos resistentes, un proceso costoso que destruye el valor histórico de las viñas originales. En el caso de Tenerife, donde se concentran el 47% de las 6.277 hectáreas de viñedo de Canarias , el golpe sería especialmente grave.

Un peligro extremo

Según el Informe AVIBO, una pérdida total del viñedo en Tenerife implicaría la desaparición de unos 1.880 empleos directos, la pérdida de 8 millones de kilos de uva y de más de 47 millones de euros por ventas de vino . La reconversión total de las 3.200 hectáreas afectadas costaría cerca de 96 millones de euros y supondría al menos cinco años sin alcanzar la producción plena.

Pero el impacto no se limita a las cifras: también supondría la desaparición de numerosas variedades endémicas y prefiloxéricas, la pérdida de paisajes vitivinícolas únicos con formaciones históricas como el cordón trenzado o los parrales centenarios, y un riesgo creciente de erosión de suelos, abandono agrícola y mayor incidencia de incendios en medianías. Además, afectaría al tejido cultural y social que sostiene la identidad vitivinícola canaria, debilitando conocimientos transmitidos durante generaciones y restando cohesión a las comunidades rurales.

Remar en la misma dirección

En este momento crítico, la mayor amenaza puede no ser la filoxera en sí, sino la falta de unidad entre quienes trabajan la vid y elaboran el vino. Productores, bodegueros, consejos reguladores, administraciones y científicos deberían estar alineados en un plan común de detección, control y prevención.

Reunión entre el Ejecutivo y sectores implicados en Presidencia del Gobierno de Canarias en Tenerife. / E.D.

En este contexto, escuchar la voz de quienes viven la viña día a día es fundamental. Los testimonios de enólogos y viticultores no solo aportan una visión técnica, sino que transmiten la carga emocional, la incertidumbre y la urgencia que se respira en el campo. A través de sus palabras, se puede comprender mejor la magnitud de la amenaza y la necesidad de actuar juntos.

Precisamente este fue el tono de la carta dirigida por AVIBO y la DOP Islas Canarias al consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias. En ella se subraya que la unidad del sector es la principal fortaleza frente a la crisis, y se reclama liderazgo efectivo, alejado de medidas desproporcionadas o reacciones precipitadas que puedan dañar la viabilidad de los viticultores y bodegueros a largo plazo.

El documento propone la creación de un Comité de Crisis Técnico, compuesto por expertos locales e internacionales, con capacidad real de análisis y acción en tiempo real. También se advierte sobre la necesidad de manejar la información de forma rigurosa, evitando filtraciones o comunicaciones mal orientadas que generen desinformación y alarma social.

Esta misma misiva defiende que cualquier medida restrictiva —como la prohibición del movimiento de uva— debe basarse en evidencia científica, recordando que la filoxera no se transmite por el fruto, sino por el material vegetal. Cualquier acción que no respete estos principios podría tener graves consecuencias económicas y reputacionales. En definitiva, se insiste en que la estrategia debe ser coherente, objetiva y respaldada por conocimiento técnico.

Una llamada urgente

La filoxera no es solo un problema técnico, es una prueba de madurez colectiva. En estas primeras semanas desde su detección, se ha visto la rapidez de la respuesta institucional, pero también la necesidad de un compromiso real y sostenido de todos los actores implicados. El tiempo juega en contra: la plaga no espera, y cualquier retraso en las decisiones podría marcar la diferencia entre contenerla o dejar que se instale para siempre.

El momento exige abandonar cualquier interés particular y actuar bajo un objetivo común: proteger el viñedo canario como patrimonio colectivo. Esto significa compartir información sin reservas, coordinar protocolos entre islas y sectores, y asegurar que los recursos técnicos y financieros lleguen donde más se necesitan. La unidad no es una opción estratégica, es la única vía posible para frenar una amenaza que no distingue entre grandes bodegas o pequeños viticultores.

Si Canarias logra contener este brote y preservar su viñedo, habrá convertido una crisis sin precedentes en un ejemplo internacional de resiliencia y cooperación. Pero para ello es imprescindible actuar con rapidez, transparencia y determinación. La historia recordará este momento como el día en que el sector, unido, salvó el alma de sus vinos.