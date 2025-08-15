Helados con Solete: una ruta para saborear el verano canario

En agosto, las altas temperaturas invitan a buscar un respiro fresco y sabroso. Pocas opciones resultan tan tentadoras como un cucurucho bien colmado o una tarrina de helado artesanal, elaborada con mimo e ingredientes naturales. Y cuando esas creaciones incorporan lo mejor de nuestra tierra —frutas tropicales, tuno o gofio—, cada bocado se convierte en un viaje por la memoria y la identidad de las islas. Para quienes desean vivir esa experiencia, la Guía Repsol ha trazado un mapa dulce por el Archipiélago: una selección de heladerías que lucen el indicativo Solete, reconocimiento que distingue a esos lugares que destacan por la calidad de su producto y el encanto que transmiten.

En este artículo, recorreremos algunas de estas heladerías a través de una propuesta que, aunque no exige visitar todas las islas, bien podría ser la excusa perfecta para hacerlo. Basta con estar en cualquiera de ellas —residiendo, de vacaciones o de paso— para descubrir establecimientos donde el helado representa una declaración de amor a la materia prima y al trabajo bien hecho.

Calidad, sabor y autenticidad

El distintivo Solete que otorga la Guía Repsol reconoce esos locales que, sin pretensiones de alta cocina, se convierten en paradas imprescindibles para quienes los visitan. Son espacios donde la calidad del producto, el oficio y un ambiente cercano invitan a quedarse, recomendados tanto por expertos como por quienes ya los conocen.

En esta ocasión, el protagonismo es para las heladerías. Comprometidas con la materia prima y con un claro acento local, estas direcciones transmiten frescor y sabor a lo largo del Archipiélago. Algunas llevan décadas endulzando la vida de sus vecinos, mientras que otras, más recientes, han llegado para innovar sin perder el respeto por la tradición.

Tenerife: un paseo por la excelencia heladera

La Gelateria by Royal Hideaway en Costa Adeje

La Gelateria, by Royal Hideaway. / E.D.

En la terraza del Royal Hideaway Corales Suites, La Gelateria, impulsada por el chef Niki Pavanelli, nace con el objetivo de complementar la oferta italiana del hotel. Inspirada en la escuela de Bolonia, la propuesta combina sabores clásicos como la avellana del norte de Italia y el pistacho de Sicilia con frutas canarias de temporada, como plátano, mango, piña, melón, guayaba o pitaya, entre otras. Además, su oferta incluye smoothies y brioches, conformando una propuesta ideal para disfrutar en familia.

Il Gelato del Mercato en Santa Cruz de Tenerife

Situado en el Mercado de Nuestra Señora de África, con una segunda sede en Los Cristianos —en el sur de Tenerife—, este obrador italiano elabora cada día helados y sorbetes con productos frescos y sin artificios. Su oferta varía según la temporada e incluye frutas locales, cacao intenso y combinaciones atrevidas. También ofrecen café helado y disponen de opciones sin azúcar y veganas para satisfacer a todo tipo de paladares.

Il Gelato del Mercato. / E.D.

Boutique Relieve en Los Realejos

Desde 1988, Boutique Relieve combina la tradición familiar con una constante innovación en pastelería y heladería en el norte de Tenerife. Bajo la dirección creativa de Alfredo Marrero, que lidera la renovación de todos sus productos, sus helados han sido reconocidos con premios a nivel nacional. Con varias tiendas en la isla, ofrecen una experiencia cuidada y cercana, donde sabores como amarena, mango o yogur-maracuyá se mezclan con especialidades locales, como rosquetes de guayaba y pan de masa madre.

Helado de Relieve. / E.D.

Tres heladerías con sol y sabor

Helados Artesanos Taburiente en Breña Alta, La Palma

Desde 1994, esta heladería familiar ha sido un referente en la isla bonita. Su obrador elabora helados artesanales utilizando frutas locales de temporada como mango, maracuyá e higo. Entre sus sabores más destacados se encuentran el helado de queso semicurado con higos, el sorbete de parchita, la «meriendita canaria» y la tarta de San Marcos. Las recetas, transmitidas de generación en generación, combinan tradición y creatividad, manteniendo la autenticidad y frescura propias de la isla.

Secreto del Energy en Corralejo, Fuerteventura

Nacida en 1996 de la mano de dos apasionados del windsurf, es una de las heladerías veteranas del norte de Fuerteventura. Su filosofía apuesta por una alimentación saludable y equilibrada, reflejada en helados elaborados con ingredientes naturales. Destacan sabores como maracuyá, açaí, café o chocolate criollo. También ofrecen muesli, ensaladas frescas del día y bowls energéticos. Su carta incluye bebidas originales, zumos naturales, opciones veganas y postres sin gluten.

Helathlon en Puerto del Carmen, Lanzarote

Fundada en el 2000 por Ico Montelongo Pérez, Helathlon se distingue por su enfoque artesanal y su compromiso con el producto local. Su inspiración italiana se fusiona con sabores canarios, ofreciendo helados elaborados con frutas de la isla como maracuyá, pitaya, papaya, tuno y plátano. Además, su oferta incluye opciones veganas, así como sus conocidas tartas semifrías frecuentes entre quienes buscan un postre tras un día de playa.

Gran Canaria: sabores que cuentan historias

Lalexe en Tejeda

En pleno corazón de Gran Canaria, LaLexe es la única heladería que nace y crece en Tejeda. Bajo la dirección del chef Borja Marrero, elaboran helados totalmente artesanales y de kilómetro cero, hechos con leche de vaca, oveja y cabra de ganadería propia. Cada receta refleja un compromiso firme con el territorio, con sabores tan singulares como el sorbete de tunera o el helado de leche de cabra y chocolate blanco ahumado con pinocha.

Helado de Lalexe. / E.D.

Be Happy en Las Palmas de Gran Canaria

En la calle Ruiz de Alda, Be Happy combina el arte del helado artesanal italiano con crepes y gofres, dulces y salados. Sus recetas, fruto de una cuidada selección de ingredientes, incluyen opciones veganas, vegetarianas y sin gluten, pensadas para que todos puedan disfrutar. Con cada bocado y cucharada se nota la fusión entre tradición e innovación, en un espacio acogedor donde la atención cercana completa la experiencia.

Peña La Vieja en Las Palmas de Gran Canaria

Peña la Vieja. / E.D.

Con más de 40 años de historia y un lazo inseparable con la Playa de Las Canteras, esta heladería forma parte de la memoria colectiva de la ciudad. Sus sabores más emblemáticos —polo de piña con chocolate, gofio, guayaba o yogur natural— han endulzado a generaciones, siempre elaborados con la receta original que se ha transmitido de padres a hijos. Para muchos, disfrutar de un helado aquí es tan imprescindible como dar un paseo por la avenida marítima.