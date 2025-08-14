Las papas arrugadas como nunca las habías visto: negras y con un toque de calamar

La gastronomía canaria es altamente apreciada en el exterior. Así lo demuestra la cantidad de turistas que se encuentran cada día en guachinches y restaurantes de comida tradicional en las islas.

Papas arrugadas con mojo, conejo en salmorejo, escaldón, ropa vieja... Las opciones son muchas y muy variadas y, por ello, es casi imposible no encontrar algo que nos apasione en cualquier local. Tanto se ha popularizado la gastronomía isleña que es frecuente que hasta las guías de viaje promocionen infinidad de platos. Sin embargo, lo que hemos encontrado en redes sociales es muy diferente. Uno de estos platos, probablemente el más reconocido fuera de las islas, elaborado de una forma muy diferente, aunque sin perder su esencia.

Sí, como lo lees, y ni siquiera el color te resultará familiar.

Papas arrugadas... al carbón

La innovación gastronómica que nos presenta la cuenta de TikTok del restaurante Valertina (local valenciano que ofrece tapeo con un toque argentino) son unas papas arrugadas al carbón. "Unas patatas arrugadas al estilo canario y lo que hacemos es terminarlas en tinta de calamar para que le dé ese color carbón", explica el cocinero.

Así, cuando las papas ya están arrugadas, se le añade la tinta de calamar y se pasan por el fuego para que empapen bien. Una vez que cogen el color y la piel queda bien negra, "hace que parezcan y huela a carbón", añade. Momento en el que se puede emplatar.

Y para mojar, el mojo rojo y verde se convierten en una salsa de mojo de pistacho y otra de tomate seco.