Ni Clipper ni Cubanitos: este es el producto estrella de Canarias que ha inspirado un helado casero

Los productos más queridos de Canarias se han ido haciendo hueco en los estantes de supermercados fuera del territorio insular. Algunos de ellos incluso han llegado a establecimientos internacionales. Munchitos, Clipper, Dorada o Cubanitos son algunos de los ejemplos que han ido conquistando paladares lejos del Archipiélago.

Este éxito viene en parte por los canarios que han tenido que trasladarse a otros puntos de España para estudiar o trabajar y cuya nostalgia ha acabado por convencer a las franquicias más populares de venta de alimentación.

A ello se ha sumado Internet y las redes sociales. Los creadores de contenido e influencers han aprovechado el tirón para ganar visitas y likes, mostrando desde este tipo de productos en tiendas en el extranjero a publicando una cata de productos canarios durante sus vacaciones.

La excepción

Podría ser el caso de Lucía Durán, creadora de contenido lifestyle que recurre a Canarias con frecuencia. Pero en realidad la joven es una enamorada del Archipiélago y sobre todo de su gastronomía. A juzgar por sus publicaciones, la culpa es de su pareja, un tinerfeño llamado Alejandro de cuya mano ha conocido la Isla.

Así, es relativamente frecuente que Lucía cuente a sus seguidores cómo han sido sus diferentes vacaciones a las Islas, todo con un tono de cariño y respeto poco habitual en redes sociales. También suele añadir en sus publicaciones haul de compras de productos canarios, tanto a su regreso a la Península como en cualquier ocasión en la que tiene la suerte de encontrar alguno de ellos en los estantes del resto de España.

Las recetas, otros de sus tips más habituales, también aparecen de vez en cuando con sabor canario. Se ha atrevido con el almogrote "de la madre de Alejandro", las papas arrugadas y los huevos a la estampida, aunque en el último parece haberse pasado el juego con su producto favorito de Canarias: las ambrosías Tirma.

Ni un Trufo Plus ni un Magnum

La joven ha optado por la popular chocolatina de la marca canaria para elaborar un helado casero. Y es que se trata de su producto favorito y las ha probado en todos los sabores posible, aunque se suele decantar por las clásicas.

Han sido las elegidas para elaborar esta peculiar receta, compartida en los últimos días a través de su perfil en Instagram. Con su habitual tono alegre y espontáneo, la joven explica paso a paso cómo hacer unos helados de Tirma.

Se trata de eschachar las chocolatinas en una bolsa hasta que queden solo migajas. Luego se monta la nata en un bol, junto con leche condensada y un poco de esencia de vainilla. Una vez montada, se añade las "mijagas" de ambrosías y se mezclan con cuidado en movimientos envolventes. La mezcla se añade a los moldes... y al congelador.

Para la cobertura ha elegido derretir chocolate y añadir algunas almendras troceadas. Se cubre el helado ya retirado del congelador con esta mezcla y tras colocarlo sobre un papel se devuelve al frigo. Un par de horas después estará listo para comer.