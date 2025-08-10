Duke: lujo asiático en todo su esplendor en el Hotel Mencey

Si bien Kiki sería ese hermano rebelde, aventurero e inconformista, en Duke tenemos al perfil más selecto, exclusivo, elitista. Ambos, eso sí, con una aportación gastronómica de nivel, que cautivan los paladares de una ciudad repleta de restaurantes asiáticos, con la fusión como nota predominante, pero donde Kiki reina sin duda y donde Duke parece seguir el mismo camino. El restaurante ya dice muchas cosas sin servir un plato en la mesa. Se ha adaptado perfectamente a la Casa Duque, un chalet neocanario de mediados del pasado siglo.

Desde que accedemos al inmueble y nos encontramos con la agradable terraza exterior, hasta que entramos y nos recibe el eficaz equipo de sala, comandado por Lolo Crusellas, en el interior, la experiencia inicial en Duke denota unos aires de grandeza no impostados, más bien naturales y que se agradecen. Lo contrario sería terrorífico, pues el espacio, el hotel y el entorno merecen un restaurante que desprenda esa elegancia.

Fue lo nuestro un almuerzo entre semana, tras la grabación del podcast La Penúltima y nos vamos, que grabamos en el propio hotel. En este caso, el restaurante estaba lleno en su planta baja y se fue llenando poco a poco en su plata alta, de magníficas vistas a la sala y a la cocina abierta. La gran mayoría almuerzos de negocio, lo habitual un martes al mediodía. Tengo entendido que el escenario cambia radicalmente por la noche, pues son las parejas y las cenas más íntimas las que están protagonizando la rutina del restaurante, con visitas mediáticas de esos huéspedes premium del icónico hotel.

Sala de Duke. / Jose Luis Reina

Me gustó ver que tienen una buena oferta de puros, algo ya casi inexistente en los restaurantes. Es un detalle para los pocos que seguimos disfrutando de un buen habano tras un homenaje, si así la ocasión lo merece. Aquí no les falta espacios para disfrutarlo, pues en la planta superior cuentan con terrazas privadas de vistas que maridan a la perfección con el aroma del tabaco cubano, nicaragüense o palmero, allá cada uno y sus gustos. Aunque el fumador de puros siempre lleva consigo el pertinente estuche, no está de más que un restaurante de nivel tenga la posibilidad de ofrecer este servicio con una pequeña cava, un gran detalle.

El menú

En la sala se respira un ambiente tranquilo, agradablemente tranquilo. Uno puede hablar y escuchar a su interlocutor sin ruidos, música a todo volumen ni comensales aficionados a hablar gritando o directamente maleducados. Imagino que es la propia sala la que transmite esas normas no escritas de que estamos en un lugar para disfrutar de la gastronomía, y no de un concierto ni de esas horrorosas comidas de grupo. Ya ubicados, nos pusimos en manos del restaurante para que nos sirvieran un menú que trasladara la esencia de Duke. Y fue un buen paseo.

Uzukuri Tataki Amaki. / Jose Luis Reina

Dos Uzukuri, el Sake (de salmón con mayonesa de maracuyá, aguacate y spring roll); el Tataki Akami (de lomo de atún rojo con aguacate sobre salmorejo, crujientes de pan y sal de jamón ibérico); un Tartar Akami (lomo de atún rojo, con yema de huevo de corral y chips de papa bonita); una variedad de Nigiris, entre los que destaco el de piparra (lomo de atún rojo con emulsión de huevas de abadejo y piparra en tempura) y el Steak (de arroz crujiente con steak tartar de buey de El Capricho y huevo de cordoniz); el Maki Duke (futomaki tempurizado con tartar de atún); o el Gyutataki (uramaki de simmental con berenjena tempurizada, foie, salsa tare y cebolleta). En la parte dulce, el postre Simbiosis (vaina de chocolate en texturas con helado de chocolate amargo 70%) dejó un gran sabor de boca final.

Nigiri piparra. / Jose Luis Reina

Uno sale de Duke con la sensación de haber vivido un momento confortable, de haberse alejado momentáneamente del caos del exterior, de haberse refugiado en un espacio que le aporta todo lo que piensa que le va a aportar. También sale con un nivel alto de satisfacción en cuanto a la comida y el servicio, donde, por cierto, la parte líquida juega un papel determinante. Nosotros disfrutamos de un ligero y agradable Borgoña (Petit Chablis), que acompañó muy bien. La sumiller está construyendo una interesante carta de vinos, con referencias nacionales e internacionales ilusionantes. Es un restaurante con recorrido y parece que con el apoyo de la siempre compleja realidad gastronómica de la capital tinerfeña. Si todo esto se confirma, estamos ante un doble éxito: el del propio grupo de restauración y el del hotel, cuyo nivel gastronómico aumenta considerablemente.