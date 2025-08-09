Así es el primer café enlatado de Canarias (y solo lo encontrarás en este lugar)

La escena del café de especialidad en Canarias entra de lleno en el modo "para llevar". Tras años afinando tuestes y recetas en barra, llega el paso lógico: formatos fríos y listos para beber que conservan el perfil de taza y se llevan a cualquier parte.

Ahora, llega una propuesta local en lata, pensada para el calor, el paseo y el ritmo de la calle, para el clima canario.

La tostadora tinerfeña JR Roasters ha presentado su primer café listo para tomar en lata. La venta arranca en su nuevo espacio “The Home by JR Roasters”, en la Calle de la Rosa nº 12 de Santa Cruz de Tenerife.

Por qué para llevar

La idea de café para llevar no es nueva. A principios del siglo XX, la popularización del vaso desechable, inventado por Lawrence Luellen en 1907 y comercializado luego como Dixie Cup, ayudó a separar consumo y barra, abriendo la puerta a la cultura to-go.

Décadas después, el “Traveler lid” de Solo Cup (patente de 1986) perfeccionó el beber sobre la marcha sin derrames.

En la década de 2010 el café frío explotó: el cold brew salió de las cafeterías y dio lugar a un mercado que no ha parado de crecer. Hoy, que un tostador local saque su propia lata es casi un sello de madurez de la escena de café de especialidad.

JR Roasters tuesta en Tenerife y ha consolidado comunidad en Santa Cruz. Llevar ese mismo perfil de taza a un formato portátil permite consistencia (misma receta, tostador y control de calidad) y distribución ágil (de la cafetería a la playa, eventos o retail refrigerado), sin sacrificar identidad local.