La Penúltima y nos vamos
Una charla sobre gastronomía y turismo con Lope Afonso
Podcast | El vicepresidente del Cabildo de Tenerife y presidente del PP en Tenerife, nuevo invitado al podcast gastronómico de Canarias
En la recta final de la segunda temporada, el máximo responsable de Turismo Tenerife visitó el hotel Mencey para charlar, durante una hora, sobre temas de especial importancia para la Isla. Así, Lope Afonso dejó claro que el turismo gastronómico es un activo especialmente importante para la Isla, además de insistir en la importancia de seguir potenciando la inversión privada, las acciones en formación o la utilización de producto local. El dirigente popular compartió su alegría por el nacimiento de Culinary Hotel Awards, los premios con los que Prensa Ibérica reconocerá a los mejores hoteles gastronómicos de Canarias, y cuya gala se celebrará en el Gran Hotel Taoro el próximo 13 de octubre. Además, adelantó que el Cabildo de Tenerife va a regular uno de los temas gastronómicos que más debate genera en Tenerife, los guachinches. Un programa muy completo.
