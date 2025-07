El templo del vino escondido en Canarias

El grupo Venture Collections ha logrado esto último con una propuesta única que se despliega en sus espacios Char, Troqué y Kensei: tres restaurantes con personalidades distintas, pero con una misma filosofía de excelencia. Y en el centro de esta experiencia, un hilo conductor que enamora a quienes buscamos lo extraordinario en la copa: el vino.

Más allá del diseño cuidado, el servicio impecable o las localizaciones privilegiadas, lo que realmente distingue al Grupo Venture Collections es su capacidad para crear momentos memorables a través del maridaje entre cocina, entorno y narrativa enológica. Aquí el vino no es un añadido, es una declaración de intenciones.

Cada carta está pensada como un viaje, cada botella como una oportunidad de descubrir lo inédito. Es un lugar donde los comensales pueden dejar de ser simples clientes para convertirse, por unas horas, en exploradores de sensaciones guiados por el conocimiento y la sensibilidad de un equipo que pone el alma en cada copa.

Cada copa es un viaje

Tuve la suerte de visitar personalmente los espacios del grupo, y lo que más me sorprendió no fue sólo la comida —que es brillante— sino el papel protagonista que juega el vino en cada una de sus casas. La razón tiene nombre propio: Rodrigo González, director de operaciones y bebidas del grupo, y uno de los mayores conocedores de vinos que he tenido el placer de encontrarme en la escena española.

Rodrigo ha creado una carta de vinos que es, sin exagerar, una joya para coleccionistas, sommeliers y amantes de lo singular. Más de 800 referencias, muchas de ellas inencontrables, añadas imposibles, rarezas del viejo mundo y hallazgos del nuevo. Pero lo más interesante es su forma de compartir este conocimiento: sin dogmas, sin pretensión, con humildad y entusiasmo.

Selección de vinos del restaurante Char. / Mulchand Chanrai

En cada visita puedes dejarte guiar a ciegas o aventurarte con su "pesca de la semana", una propuesta líquida fuera de carta donde ofrece etiquetas únicas que cambian constantemente. Vinos que no están en la lista, que quizá no vuelvas a ver, pero que se abren para ti en el momento justo, con el plato perfecto. Es, literalmente, beber el instante.

Char y Troqué: cocina para maridar como un sumiller

En Char, ubicado en La Caleta, la cocina gira en torno a las brasas, al producto bien tratado y al sabor sin artificios. En la barra de su entrada pude probar un maravilloso steak tartar y una de las chuletas seleccionadas por Luismi (proveedor oficial del restaurante) que eran pura armonía con dos vinos muy especiales seleccionados por el propio Rodrigo.

Chuleta del restaurante Char. / Mulchand Chanrai

Troqué, por su parte, es más de compartir, de las recetas de siempre, de una cocina española pensada para el disfrute. Empezando por unas piparras fritas y un mini brioche de steak tartar con su salsa y virutas de foie hasta llegar al arroz a la llauna de pescado y marisco de temporada. Todo esto acompañado de fueras de carta como son El Cerrico 2022 (una de las etiquetas más buscadas en España) y una chardonnay del mismo añode Borgoña de Colin Morey. ¡Satisfacción de pleno!

Mini brioche de steak tartar del restaurante Troqué. / Mulchand Chanrai

Kensei: Japón con alma líquida

No puedo cerrar este artículo sin hablar brevemente de Kensei, el japonés de autor que firma el chef Víctor Planas. Aquí, la propuesta líquida es igualmente exquisita, con sakes, champagnes y blancos punzantes que acompañan nigiris, tempuras y cortes madurados con maestría. Rodrigo consigue que lo que bebes eleve lo que comes, y viceversa. No es solo armonía. Es alquimia.

En definitiva, el Grupo Venture no solo se consolida como un referente gastronómico en el sur de Tenerife, sino que redefine lo que significa tener una cultura del vino en un restaurante. Ir a Char, Troqué o Kensei es también ir a visitar la bodega viva que han construido. Un templo del vino que está más vivo que nunca.

No duden en preguntar por Rodrigo González y dejarse aconsejar por una de las personas con mayor conocimiento del mundo del vino que he conocido. No sólo selecciona vinos: los interpreta, los vive y los transmite con una pasión contagiosa. Dejarse llevar por sus recomendaciones es abrirse a una experiencia sensorial que va mucho más allá del maridaje.

Ya sea con una botella escondida entre las estanterías o con una etiqueta imposible de conseguir, cada copa se convierte en una conversación, una historia y un recuerdo. Porque cuando el vino se entiende así, lo que se bebe no es sólo vino: es cultura, emoción y placer.

Recuerda que si quieres compartir conmigo tus proyectos, bodegas o vinos siempre puedes escribirme a mulchandchanrai@gmail.com o a través de @thefoodtagram.