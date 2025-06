El mejor jamón ibérico de España según la OCU: lo puedes encontrar en el supermercado por menos de 5 euros

La gastronomía española se sustenta en varias patas y una de ellas es el jamón ibérico. Es una de las comidas estrella que todo el mundo reconoce y que, además, pese a que se pueda encontrar en otras partes del globo, no hay un jamón igual al español. De hecho, es uno de los embutidos más consumidos y ya se ha convertido en una seña de identidad. Su color, su textura, su sabor... Todo provocado por la crianza de los cerdos que, a su vez, promueve una calidad excepcional e incluso envidiable.

No hay mejor jamón que el ibérico de España. / Istock / Ovidiu Marcu Presecan

Ahora que se acerca la Navidad y todos queremos poner un plato de jamón en el centro de la mesa, acompañado de un buen queso y un buen vino, es un buen momento para saber qué opina la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre cuál es el mejor jamón ibérico de supermercado. Sí, de esos que se venden envasados y en lonchas. Y no, no se escapa del presupuesto de ningún bolsillo, porque cuesta 4,28 euros, aunque los más sibaritas dirán que un buen jamón no puede ser tan barato.

El supermercado que vende el mejor jamón ibérico

El ganador ha obtenido una puntuación de 84 sobre 100, valorando su relación calidad-precio, la cantidad de sal, la calidad de la grasa, la humedad, los conservantes que posee, su variedad de jamón 50% raza ibérica y su sabor. Tras estudiar 30 envases de distintas marcas que se venden en los supermercados, la OCU ha seleccionado el jamón ibérico en lonchas de la marca Auchan que se encuentra en Alcampo. El envase es de cien gramos y cuenta con el certificado de calidad Certifood.

En segundo lugar encontramos la paleta ibérica Sánchez Alcaraz, con un precio de 11,30 euros por cien gramos; mientras que la tercera posición la ocupa el jamón ibérico Realvalle de Lidl, cuyo envase de cien gramos cuesta 4,70 euros. Por otro lado, también se han valorado positivamente otras como el de cebo ibérico 50% raza ibérica de Peñaranda o la marca Campo de los Nogales de cebo ibérico 50% raza ibérica. Pero, ¿qué es lo que hace que un jamón sea realmente bueno?

Las características de un buen jamón

Hay varios tipos diferentes de jamones, pero el que más triunfa es el ibérico. Y no es para menos. Se trata de un tipo de jamón serrano que proviene del cerdo de raza ibérica y que puede considerarse un plato de alta cocina. Lo que distingue al jamón ibérico de los demás son características como la raza, el ejercicio físico que realice, la alimentación que se le dé o el periodo de curación -entre 24 y 48 meses-. En los cerdos de raza ibérica, la grasa está en las finas vetas del interior del músculo, lo que hace que sea especialmente sabroso.

Aunque los dos datos fundamentales son la raza del cerdo y cómo se le ha alimentado. El porcentaje de ibérico va de 50% (madre de raza ibérica 100% certificada y padre de raza Duroc), 75% (madre de raza ibérica 100% certificada y padre 50% ibérico) y 100% (madre y padre de raza ibérica certificada). Por otro lado, el tipo de alimentación se refleja en la grasa. En las etiquetas se puede encontrar de cebo (pienso de cereales y leguminosas), cebo en campo (criado al aire libre) y bellota (se alimentan de lo que encuentran en la dehesa).