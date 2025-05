Iván Perdigón Iglesias: «La primera vez que me puse a cocinar dije: aquí hay ‘chicha’»

El jueves ganó el III Campeonato de Canarias de Tapas en el X Salón Gastronómico de Canarias con un brioche de cherne marinado. Iván Perdigón Iglesias (Tacoronte, 2002) desprende la inocencia de un joven que aún tiene todo el tiempo del mundo para hacer cosas, pero está convencido de las metas que quiere lograr: «¿Dónde me veo dentro de cinco años?... En mi propio restaurante y, si puede ser, con un premio de los gordos», sueña en voz alta.

¿Usted no iba para diseñador gráfico?

Sí, pero cambié de opinión y me metí en una cocina. A mí madre no le agradó la idea.

A una madre hay que hacerle caso.

Mi madre ha sido maitre o jefa de sala casi toda su vida y siempre me decía «hostelería, no; hostelería, no...». Al final, hostelería, sí [ja, ja, ja]. Acabó reconociendo que se había equivocado, que mi sitio está cerca de los fogones y que no se me da nada mal.

¿Siempre estuvo cerca de los fogones o le tocó pasar antes por el fregadero?

Tuve la suerte de entrar en un restaurante con las ideas muy claras: quería aprender a cocinar y no tardé en convencerme de que allí había chicha... Me vieron con tantas ganas que me metieron directamente de ayudante de cocina. En los siguientes restaurantes ya fui de cocinero y en el último año y medio he sido jefe de cocina.

¿Ser jefe de cocina a los 23 no debe ser una tarea sencilla?

Ser joven me permite desafiar a la hostería antigua; decir aquí estamos para enterrar un modelo cañero y desfasado. También es verdad que eran otros tiempos... Los jóvenes queremos jugar y mimar mucho la nueva gastronomía. Hay que arriesgar, darle una vuelta a todo.

¿Pinchos o tapas?

Tapas, siempre tapas.

¿Qué debe tener una buena tapa?

Buen producto, un sabor que te haga repetir y algo indispensable para mí: pan. Con esa combinación tienes una tapa ganadora... El pan, no se olvide del pan.

¿Está de moda ir de pinchos, perdón, de tapas?

Está de moda salir a pasar un ratito con los amigos y disfrutar con el taperío que hemos traído del norte de la Península, de Madrid y de otras localidades de la geografía española en las que dar un buen bocado a una tapa o un pincho se ha convertido en una excusa para socializar. Comer une a las personas.

¿Un creador de tapas es una especie de druida que experimenta con los sabores?

Sí, por supuesto... El proceso de ensayo y error es importante en una cocina tanto para elaborar una tapa como un buen primer plato o un postre. Saber cazar los sabores y los ingredientes para ver si logras la receta perfecta es un proceso apasionante pero, a su vez, algo realmente estresante porque ahí es donde vuelcas el mayor esfuerzo. Saber montar y presentar un pedido depende más de otros factores como la creatividad [pausa]. Luego, el tiempo de espera para ver si ha gustado tiene otros condicionantes que están conectados con los nervios.

¿Un cocinero ya casi tiene que saber de física cuántica para elaborar un plato que sorprenda a la clientela?

Sí, es verdad que todo se está complicando demasiado pero yo defiendo mucho el valor de lo tradicional, es decir, sentir al cocinero o la cocinera de caldero en lo que comes... Eso no quita para que te sientas una especie de químico probando un poquito de aquí y otro poco de allá... Hay que probarlo todo.

¿Es verdad lo que dicen que «la comida entra por los ojos»?

Sí, eso forma parte del mimo que hay que poner en la gastronomía, pero te lo tienes que currar un poquito.

¿Hay creaciones que van mejor con un vino o una cerveza?

Cuando tienes hambre poco importa si la tapa se come con un vino, una cerveza, un refresco o un vaso de agua... Hay productos que tienen un mejor maridaje, pero tapear es algo muy informal. No hay que pensar mucho.

¿Recuerda su primera tapa?

Sí, era una albóndiga de carne madurada en un local que se llamaba El Secreto, en El Sauzal. Llevaba una salsa española muy rica y, por supuesto, algo de pan [ríe].

¿Dónde se ve dentro de cinco años?

Al frente de mi propio restaurante y, si es posible, con un reconocimiento de los gordos. Algo que me reconozca mi cocina.

¿Con un Sol Repsol o una estrella Michelin?

Eso no son gordos, son demasiado gordos. Lógicamente, todos soñamos a lo grande y en este mundo esas recompensas son las mayores que se pueden alcanzar.