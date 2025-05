Una revolución de conceptos para salvar a los negocios gastronómicos

Quizá se han abierto muchos negocios dedicados a la gastronomía demasiado rápido, bien por modas o también porque en la coyuntura algunos vieron un nicho de mercado próspero. Sin embargo, la realidad es que hay muchos factores que están obligando a cerrar muchos de estos quiero y no puedo.

En mi opinión, y si miramos a otra tipología de negocios, vemos que las técnicas utilizadas para atraer clientes funcionan y éstas no son aplicadas en la restauración. Puede que sea porque nos resistimos a evolucionar en ese sentido, o a lo mejor por el rechazo que pudiera sufrir el propio negocio, ya que a veces los cambios asustan. En cualquier caso, la pregunta es clara: ¿esto me puede ayudar a aumentar mis comensales y la salud financiera de mi negocio? Entonces, ¿por qué no se pone en marcha?

Todos estamos acostumbrados a consumir servicios y siempre buscamos la mayor rentabilidad al menor coste. Vamos al cine los miércoles porque sale más barato, esperamos al día sin IGIC en grandes superficies, esperamos a ciertas horas de la noche para comprar por internet porque bajan los precios, etc. ¿Qué pasaría si un restaurante pusiera una rebaja de, por ejemplo, un 15% todos los martes y miércoles para almorzar para aumentar sus ventas? O un “día del comensal”, pero aplicado a toda la tipología de restauración, es decir, a tu bar de la esquina, o la tasca nueva del barrio.

Medidas para la salud económica

Otro elemento que ocasiona pérdidas cuantiosas evitables para los negocios son todas aquellas reservas que se realizan y finalmente el cliente no acude y no avisa. Si, por ejemplo, cuando reservamos en un hotel, compramos un viaje de avión, o simplemente adquirimos una entrada para un concierto, damos nuestra tarjeta de crédito, ¿por qué estas máximas no se utilizan en restauración? Esta medida, que a casi ningún comensal le parece bien, ¿no aseguraría también la buena salud del negocio?

Y si ya nos ponemos serios, podríamos hablar también de todos esos comensales que cuando van a nuestros negocios quieren la mesa que mira al mar y se ve la puesta de sol, o aquella mesa que se sitúa en la mejor parte de la terraza. Incluso, queremos elegir las copas de vino que más nos gustan, o cambiar las guarniciones de los platos por otro tipo de alimentos, etc. ¿Estamos dispuestos a pagar un plus por estos caprichos?

Esta comparativa es fácilmente entendible. Si comparamos la disponibilidad que tenemos en otros segmentos de negocios en los que si accedemos a pagar ese suplemento. Por ejemplo, cuando viajamos en avión y pagamos más por un asiento en la salida de emergencia porque es mas espacioso, o elegimos el asiento en un teatro en la parte donde podemos ver mejor la obra, o compramos una pulsera VIP para no hacer colas en ciertos eventos.

Quizá lo que necesita la restauración para ser impulsada y saneada son una serie de medidas que aplicamos y utilizamos todos los días cuando consumimos servicios y que en este sector por miedo o tradición no las aplicamos.

Lo que está claro es que cada vez los comensales son más exigentes, y eso es bueno, pues ayuda a mejorar la competitividad y que esta sea de mayor calidad. También por este lado deberíamos empezar a exigir ciertos cambios para ponernos a la par con otro tipo de negocios.