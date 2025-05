Oficial: uno de los mejores asadores del mundo está en Tenerife

Por primera vez en la historia, un restaurante de Canarias ha sido reconocido en un listado internacional gastronómico. Char Fuego y Brasas, ubicado en el Hotel Baobab Suites, Adeje, ha sido incluido en el listado de los 101 World’s Best Steak Restaurants, ocupando la posición número 61.

Este logro supone un paso importantísimo para la gastronomía de las Islas, situando a Char Fuego y Brasas y a Canarias en el mapa mundial como uno de los templos de la carne y la parrilla. Bajo la batuta del Chef Babacar Fall, primer chef africano galardonado con un sol Repsol en España, el restaurante del grupo Venture Collections ha logrado combinar la maestría en el manejo de la cocción a fuego y brasa con técnicas de alta cocina focalizadas, sobre todo, en la puesta en valor del producto de alta calidad, acompañando la experiencia con la insuperable selección de bodega del reconocido sumiller y director de operaciones de Venture Collections, Rodrigo González.

Desde sus inicios, hace más de 9 años, Char trabaja de la mano del reconocido distribuidor de carne Luismi Garayar, que colabora eligiendo para Char los cortes de carne más exclusivos, madurados hasta un máximo de 35 días alcanzando así su máxima expresión y profundidad de sabor.

Una experiencia cárnica única en Canarias. / E.D.

En palabras de Rodrigo, "este reconocimiento no es solo un honor para nosotros sino también un orgullo compartido con toda la gastronomía de Canarias. Demuestra una vez más que el trabajo constante, la pasión, la precisión y el compromiso diario con el producto y las técnicas que brindamos a nuestros clientes, nos pueden llevar a metas que hace años solo eran un sueño. Hemos de valorar que la lista de los 101 World’s Best Steak Restaurants es una referencia mundial para todos los amantes de la carne y la alta cocina, donde se valora no solo la calidad de los productos y la técnica de cocción, sino también la experiencia global que vive el comensal” subraya González.