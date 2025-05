Catando a ciegas en Mesón Castellano

Nos unía el deseo de explorar, aprender y, sobre todo, disfrutar del vino desde la más pura honestidad: sin etiquetas, sin prejuicios. Cada uno llevó alguna botella secreta y, durante la comida, fuimos descubriéndolas, copa en mano, dejando que los sentidos guiasen la conversación.

En un ambiente relajado y cómplice, cada descorche era un pequeño misterio por resolver. Blancos vibrantes, tintos profundos, joyas insospechadas… Cada vino, sin importar su origen o renombre, encontraba su lugar en la mesa y en nuestras memorias.

El alma de la tradición

No podríamos haber elegido mejor escenario, el Mesón Castellano no necesita presentación para los tinerfeños. Es uno de esos lugares que conservan intacta la esencia de la cocina tradicional, donde lo importante no es impresionar sino reconfortar, donde se come bien, rico, sin pretensiones, y con una calidad-precio difícil de igualar.

Desde la entrada se respira autenticidad, con un servicio, cercano y eficiente que refuerza esa sensación de estar en una casa de comidas de toda la vida, donde cada cliente es bienvenido como un amigo.

Vinos catados durante la cena. / Mulchand Chanrai

Ese ambiente acogedor no sería posible sin el trabajo de Yurena Santana, dueña y parte fundamental del Mesón, quien nos atendió de manera excepcional durante toda la jornada. Su amabilidad, cercanía y atención a cada detalle marcaron la diferencia, haciendo que cada uno de nosotros nos sintiéramos en casa.

Además, tuvimos el honor de contar con la compañía de Roberto Santana, también propietario del Mesón y reconocido enólogo de la prestigiosa bodega Envínate. Su conocimiento profundo y su pasión por el vino aportaron un valor incalculable a la cata, enriqueciendo cada conversación, cada matiz que descubríamos en nuestras copas.

Misterio y celebración

La mesa dedicada a las botellas a ciegas fue un espectáculo en sí misma. Entre las etiquetas descubiertas figuraban joyas clásicas y descubrimientos personales que suscitaron ovaciones espontáneas. Desde añadas antiguas de Rioja hasta sorpresas del extranjero, cada vino contaba una historia, y entre todos tejimos un relato colectivo de amistad y pasión por el buen beber.

La cocina del Mesón acompañó de maravilla la cata improvisada. Empezamos con jamón ibérico, de esos que se deshacen en la boca. Continuamos con gambas al ajillo, en su punto justo de cocción y unos calamares fritos crujientes por fuera, tiernos por dentro, que nos recordaron por qué a veces la sencillez es sinónimo de excelencia.

Callos, pura untuosidad y tradición en cada cucharada. / Mulchand Chanrai

Uno de los platos más celebrados fue la cazuela de callos, cocidos a fuego lento, impregnados de un fondo de sabor intenso y reconfortante, perfecto para acompañar los vinos más estructurados que desfilaron por nuestras copas.

Para los platos principales, llegaron las estrellas carnívoras: un imponente chuletón de ternera y una espectacular chuleta de Ávila al punto, acompañadas de papas fritas caseras. Cortes generosos, sabor auténtico, cocinados con maestría.

Chuletón de ternera de maduración justa. / Mulchand Chanrai

Una experiencia para repetir

Catando a ciegas vivimos algo más que una comida o una cata: fue un homenaje a la autenticidad. Al disfrute sin máscaras, a la amistad sincera y al amor por los sabores de siempre. Un recordatorio de que, en un mundo de prisas y etiquetas, hay lugares y momentos que siguen apostando por lo esencial: buena comida, buenos vinos, personas apasionadas y anfitriones que hacen que todo fluya de forma natural y memorable. ¡Salud!

