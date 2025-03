La pastelería canina que revoluciona la alimentación saludable

En el centro de Santa Cruz de Tenerife, un nuevo espacio ha llegado para conquistar los corazones de los amantes de los perros.

Se trata de Patas & Ladridos, una pastelería canina y tienda especializada que combina lo mejor de la repostería saludable y los productos artesanales, ofreciendo un refugio único tanto para perros como para sus dueños. Su enfoque está claro: brindar productos frescos, naturales y personalizados que mejoren la calidad de vida de nuestros amigos peludos.

Antes de abrir su tienda física el pasado 15 de marzo, Patas & Ladridos nació como una tienda online dedicada principalmente a la elaboración de tartas de cumpleaños para perros. Sin embargo, la demanda y el amor por los peludos impulsaron a Malgorzata Edyta Karpinska, su fundadora, a dar un gran paso: abrir un espacio físico en la calle Suárez Guerra que no solo sirve como pastelería, sino como un punto de encuentro para todos aquellos que consideran a sus perros parte de la familia. “La tienda se ha convertido en un lugar especial, donde los perros siempre son bienvenidos con agua fresca y un snack esperando por ellos, mientras sus dueños pueden compartir historias y consejos sobre sus mascotas”.

El principal atractivo de Patas & Ladridos es, sin duda, su oferta gastronómica. Desde galletas hasta tartas personalizadas para celebraciones como cumpleaños o adopciones, todo está preparado artesanalmente con ingredientes frescos y naturales, pensados específicamente para el bienestar de los perros. No se trata solo de un dulce capricho; cada producto está diseñado para ser saludable y seguro, evitando los aditivos artificiales que suelen encontrarse en otros productos comerciales. Además, quienes buscan opciones adaptadas a alergias o dietas especiales también encontrarán alternativas sin grano o con ingredientes seleccionados cuidadosamente.

Más que una pastelería: una tienda de productos artesanales

Además de la repostería, Patas & Ladridos ofrece una cuidada selección de productos complementarios para perros y sus dueños. Desde collares y correas hasta puzles y tazas personalizadas, todo lo que se ofrece en la tienda está pensado para fomentar la conexión entre ellos. Los juguetes olfativos artesanales hechos a mano en Tenerife son un ejemplo perfecto de la calidad y el cariño con el que se seleccionan los productos. Marcas como Carâvian Pets, Clipandog y Qué vida más perri destacan en sus estanterías, representando a emprendedores locales que comparten la pasión por el mundo canino.

La alimentación adecuada es un tema clave para Patas & Ladridos, y no solo en momentos especiales. La fundadora del proyecto insiste en que los perros deben disfrutar de productos frescos y naturales en su día a día, y no solo en su cumpleaños. “La alimentación es clave para su bienestar. No se trata solo de consentirlos en ocasiones especiales, también de garantizar que su dieta diaria esté equilibrada y libre de aditivos innecesarios”, comenta.

Patas & Ladridos está trabajando arduamente para educar a los dueños y ofrecerles productos que realmente marquen la diferencia en la salud de sus mascotas. En este sentido, la tienda se ha convertido en un centro de información para aquellos que buscan aprender más sobre cómo mejorar la alimentación de sus perros, sin recurrir a ingredientes perjudiciales como cebolla, ajo, uvas o aguacate, que son tóxicos para ellos.

Lo que realmente distingue a Patas & Ladridos es la comunidad que ha logrado crear. Además de ser un negocio, se ha convertido en un espacio donde los amantes de los perros se sienten comprendidos y apoyados. “Es un punto de encuentro para quienes disfrutan de compartir momentos con sus perros, ya sea mientras pasean por la ciudad o durante una celebración especial”, explica.

Patas & Ladridos es un testimonio del amor por los perros y la dedicación de sus dueños por ofrecerles lo mejor. Con su enfoque en la salud, la calidad y el cariño, esta pastelería canina se está ganando un lugar especial en el corazón de Tenerife.