El debate del consumo de café: "Aquí no hay"

No es seguramente la primera vez ni la última que cuando usted se sienta en una terraza y pide un café, el camarero le responde, “la cafetera está apagada”, o, por el contrario, “el café es solo para los que han consumido en el local”, o incluso “no tenemos café”. Esta dinámica, que muy previsiblemente irá aumentando poco a poco, responde a un hecho en mi opinión lógico, y que afecta de forma negativa a la salud económica de los restaurantes.

Si hiciéramos una clasificación básica de las categorías de negocios de restauración que nos encontramos habitualmente en nuestras ciudades, diríamos que hay, por un lado, cafeterías y bares; tascas o tabernas, y por último, restaurantes. En cada uno de estos negocios la especialización o las características que lo definen va directamente relacionada con el tipo de consumo que se debe realizar en él.

Del bar al restaurante

Por ejemplo, bares y cafeterías podríamos decir que son negocios que ofrecen cafés, bocadillos, menús diarios, cervezas, algunas que otras copas sin mayor pretensión, etc. En las tascas o tabernas, la comida suele ser más de tapas o raciones con un poco de mayor elaboración, unas cartas más especializadas en bebidas, como vinos y diferentes tipos de cervezas y una estética más cuidada. Y por último, en los restaurantes podemos ver unas cartas de comida mucho más elaboradas y especializadas, unas bebidas más especificas y con mayor abanico de posibilidades, y una estética más detallista y con un servicio más cuidado que el resto. Y aunque esto es una mera descripción muy simplista, mas o menos todos podemos hacernos una idea de lo que estamos hablando.

En ninguna de estas ofertas hemos hablado de una especialización en café, y, sin embargo, ya hay cafeterías especializadas en esto, con abundantes tipos de grano importados de cualquier parte del mundo y múltiples formas de prepararlos; pero por regla general, ningún bar cafetería tasca o restaurante, pretende destacar en su oferta un abanico de posibilidades en torno al café.

De ahí que los consumidores de café, y no hablo de los que se toman un café de sobremesa, sino de aquellos que acuden a restaurantes y tascas a tomar un café bien en su terraza o en su interior, se encuentren que ya no pueden hacerlo o se les niega este servicio.

¿Por qué no me sirve mi café?

La razón de ello no es la que normalmente el cliente cree. No es porque el café deje poca rentabilidad, al contrario. Ni tampoco porque el que se toma el café esté sentado más de quince minutos con un espresso, que bien podría ser una de las razones sobre todo a ciertas horas del día. El principal problema al que se están enfrentando estos negocios es que cuando un transeúnte pretende hacer un uso de una mesa y ocupar esta para un café, está privando a ese negocio de que otras personas ocupen esa mesa para almorzar, cenar, o picar algo.

Quizás los que se sienten en esa mesa solo quieran tomar un vino, o una caña y unas aceitunas, no es cuestión de perseguir un gasto determinado de dinero. Detrás de cada negocio de restauración también hay un personal en el que se ha invertido para atenderlo, cocineros, ayudantes, camareros, jefes de barra, de sala, etc. Y ese café que usted quiere tomarse en esa tasca o restaurante, está impidiendo no solo al restaurante generar el negocio para el que fue creado, sino que también a todo su personal, el cual no está dando el servicio para el que fue contratado.

Y es que cada cosa tiene su momento y su lugar, a lo mejor tomarse un café en un restaurante o tasca no sea la mejor opción. El cliente debe conocer y saber elegir donde sentarse para tomar ese “café cortado con leche templada de avena y azúcar morena en taza a ser posible grande”.