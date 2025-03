Habla la sala: Beatriz Vega (Sorondongo)

Para ello contamos con los anfitriones que nos reciben, los camareros que procuran la combinación perfecta entre lo espectacular del producto y el servicio adecuado. Algo sin lo cual estos tres elementos dejarían de ser tan atractivos al comensal. Hoy en esta nueva sección les traslado a un lugar donde nos recibe Beatriz Vega, jefa de la sala del restaurante Sorondongo de Las Palmas de Gran Canaria, en el barrio antiguo de Vegueta.

La sala que lidera Beatriz no es de grandes dimensiones, apenas seis o siete mesas, las cuales se montan al aire, sin mantel, pero cuidando con mimo los detalles. Con unos reposa cubiertos de piedra que entonan con los colores castaños y tostados de las paredes y sus mesas bajas, que junto con la luz cálida transmiten un clima de tranquilidad perfecto para iniciar la velada. Como elemento curioso de la sala, el pequeño guardarropa para los clientes donde estos pueden despojarse de todo aquello que estorbe, excepto las ganas de disfrutar.

Beatriz, o Bea, como la conocen la mayoría de sus clientes, empezó desde muy joven en el mundo de la restauración, desde los peldaños más bajos, hasta alcanzar rápidamente puestos de mayor responsabilidad, tanto en hoteles cinco estrellas como en restaurantes conocidos, como pueden ser Casa Romántica, en el Valle de Agaete, donde lideró la sala durante un tiempo. En su carrera profesional no ha parado de formarse, son ya casi veinte años en el sector, como nos cuenta ella, “no podría enumerar la cantidad de cursos y formaciones que he realizado y seguiré haciendo”. De igual forma, no hace falta. Solo por como ha afrontado esta entrevista, se puede ver que está experimentada y conoce bien cuál es su tarea a la hora de atender al comensal.

El control del espacio, la clave

La sala de Sorondongo podríamos definirla como una sala tranquila y el requisito único que su anfitriona pide al comensal "es que venga con ganas de dejarse llevar, sin ninguna expectativa en concreto", solo disfrutar del producto que van a encontrar en la cocina que elabora Richard, el jefe de cocina. Bea nos cuenta que sus comensales tienen la posibilidad de elegir dos tipos de menús, uno corto y uno largo, siendo este último solo posible si la mesa en cuestión ha llegado antes de las 21.00 horas de la noche, ya que aquí las prisas no son buenas.

Beatriz no suele dejar que la sala se le llene y se pierda esta especial atención que se da al producto y al servicio. De igual forma cuenta con una carta de aproximadamente diez platos en los que predomina el producto local, al igual que en sus vinos de corte mayoritariamente canario. Y, si las circunstancias lo permiten, te podría confeccionar el mejor maridaje para tu almuerzo o cena.

Como también se ha formado en coctelería, nos cuenta cómo inicia la apertura de cada menú, creando un cóctel de bienvenida que no pasará desapercibido para sus comensales, el “café tónic” el cual no vamos a desvelar, pues la magia es cosa de ella.

Amabilidad, capacidad de observar y amor, son algunos de los valores más importantes que entran en juego en su sala. Como dice ella, "amabilidad ante todo para que los que vienen al restaurante se sientan bien recibidos y pasen una buena velada en todo momento". La observación, de forma individual para que a cada uno de sus comensales no le falte de nada, y que si en algún momento hay que cambiar las notas del compás, no haga falta ni decirlo. Y por último el amor, al producto que tanto miman en este restaurante como también en el esfuerzo que se hace a la hora de hacerlo llegar a la mesa.

Si tuviera que distinguir algo en especial de Beatriz, sería su simpatía, esa forma de transmitir tranquilidad y la profesionalidad a la hora de preocuparse por que los que visitan su sala salgan satisfechos. Si uno está dispuesto a dejarse sorprender y no solo por la comida sino también por su sala, donde acompañando al sonido de fondo del timplista Germán López le sumamos la batuta de nuestra anfitriona, conseguimos el maridaje perfecto para disfrutar de ese menú, plato o maravilloso vino.