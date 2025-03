Una conocida cadena de hamburgueserías de Canarias elegida la mejor de España

Una conocida cadena de hamburgueserías de Canarias se ha convertido este martes 11 de marzo en la mejor compañía de este tipo de productos de toda España. Así lo ha decidido un jurado de expertos convocados por el campeonato Best Burger Spain que en su edición de 2025 vuelve a premiar reconocer el sector emergente en Canarias de este tipo de recetas.

En esta ocasión, el reconocimiento ha ido a parar a All or nothing por la hamburguesa SQUEEZED y CHICOTE, una cadena que cuenta con tiendas en Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria y Telde.

La hamburguesa Chicote fue creada por el jefe de cocina de All Or Nothing La Laguna. Con una mermelada de bacon al estilo oowee diner, queso ahumado, salsa chichote, que aporta esa frescura, acabando con cebollita cruda, hacen una combinación perfecta para potenciar el sabor de la carne Dry Aged.

Hamburguesa Chicote / El Día

Mientras, la Squeezed está inspirada en una hamburguesería de un pequeño barrio de Bristol (Reino Unido). En esta propuesta es la primera vez que la cadena usa vegetal en sus locales. Se trata de una escarola cortada fina, macerada con una salsa suave ranchera, doble smash de blen Dry Aged y acompañada de la salsa squezeed, con sabores que contrastan a la perfección, con su tímido toque picante y el salado del cacahuete hacen que esta burger sea dificil de olvidar.

Otros premios

El certamen además revela cuáles son las tres mejores hamburguesas de todo el país y por comunidades autónomas. Los 15 finalistas han preparado sus hamburguesas para un jurado profesional formado por el presidente de Madrid Fusión, Don Jose Carlos Capel, la divulgadora gastronómica, Doña Alejandra Ansón, los cocineros con estrella Michelin Don Fernando Agrasar, de As Garzas y Doña Iría Espinosa, de Arbore da Veira, y Don Xurxo Perez Carreño, creador de contenido en redes sociales y conocido como Xurxo Carreño, en una cata ciega.

Best Burger Spain

The Carnivan Superbar por su hamburguesa ‘EM2’ El Temple Smash Burger por su hamburguesa ‘Las Vegas' Briochef por su hamburguesa ‘Briochef orígenes’

Canarias

Mejor Hamburguesa de Canarias: Dedos Burger y Más por “La Icónica”